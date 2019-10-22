Не досмотрели: кто и почему недоволен работой Госпродпотребслужбы

Через год после того, как эпидемию африканской чумы свиней (АЧС) в Украине признали угрозой национальной безопасности, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) оказалась в эпицентре недовольства представителей агробизнеса и общественности. Это даже вылилось в регистрацию на сайте Кабмина электронной петиции с требованием уволить главу ведомства Владимира Лапу и его заместителей.

И хотя за месяц, прошедший с момента формирования петиции, ее подписали лишь 360 человек из необходимых 25 000, обозначенные в ней проблемы заслуживают внимания. Кроме неконтролируемого распространения АЧС, которая угрожает работе фермеров-животноводов, это: низкое качество питания в учебных и оздоровительных заведениях; увеличение доли продуктового фальсификата в торговых сетях и непрозрачность тендеров, проводимых госслужбой.

Что именно стало основой для таких нареканий – в публикации издания Mind.

Как создавалась Госпродпотребслужба?

Пять лет назад, в сентябре 2014-го, правительство своим постановлением ликвидировало и реорганизовало ряд органов центральной исполнительной власти, осуществлявших государственные функции в ветеринарии, фитосанитарии, санитарно-эпидемиологическом деле, по защите прав потребителей, сертификации семян и посадочного материала. Все эти компетенции взяла на себя вновь созданная Госпродпотребслужба.

"Эта реформа стала положительным шагом, который позволил консолидировать в рамках службы те контрольные полномочия, которые ранее дублировались рядом государственных институтов", – сказал представитель проекта Европейского союза "Совершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине" Тони Вил. Кстати, национальным координатором этого проекта в Украине сейчас является именно председатель Госпродпотребслужбы.

Однако квалифицированных кадров во всех отраслях, которые служба взяла под свой контроль, не хватило. "В составе Госпродпотребслужбы предполагалось слияние от трех до семи ведомств, но затем этот орган создали фактически на базе только ветеринарной службы", – рассказал Олег Цильвик, заместитель председателя правления ОО "Союз потребителей Украины".

Нынешний руководитель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа начал свою карьеру в ведомстве в декабре 2015 года, став первым заместителем председателя этого органа, а уже в феврале 2016-го возглавил его.

Как надвигалась АЧС?

Африканскую чуму свиней на территории Украины впервые зафиксировали в частном секторе семь лет назад – 31 июля 2012 года.

За это время, согласно официальным данным Госпродпотребслужбы, в Украине не осталось ни одной области, в которой не был бы зафиксированы случаи АЧС. Всего произошло 503 случая вспышки болезни. Из-за вируса АЧС уничтожено 194 000 голов свиней, в частности, более 175 000 – в специализированных хозяйствах и 19 000 – в частном секторе.

В октябре 2015 года Институт ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук Украины (ИBM НААН) разработал предложения и рекомендации, как можно усовершенствовать меры по профилактике и борьбе с АЧС. В частности, предлагалось, чтобы любой подворный убой свиней осуществлялся с разрешения государственной ветеринарной службы на специально отведенных поселковых площадках. ИВМ настаивал на обязательном привлечении в состав Государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий ученых, чтобы обеспечить надлежащий контроль качества проведения соответствующих мероприятий.

mind.ua

Кроме того, ученые предлагали, чтобы после 40-дневного карантина в каждое помещение хозяйства, где раньше содержались свиньи, не менее чем на 40 суток завозилась партия из 5 свиней. После этого всех животных должны были забить и исследовать на предмет выявления антигена вируса АЧС. В случае отрицательных результатов разрешалось бы восстанавливать поголовье. Но, по словам директора института Сергея Ничика, в Госпродпотребслужбе проигнорировали предложения Института ветеринарной медицины, что способствовало распространению вируса по Украине и "передаче" его соседним странам.

Как результат – эпизоотическое состояние по АЧС в Украине пока является неконтролируемым, а уровень инспекторской работы существенно ухудшился. "Борьба с инфекциями" свелась к сокрытию диагнозов. "Госпродпотребслужба недавно отчиталась об уменьшении в пять раз количества диагностированных случаев АЧС, но такое "улучшение" статистики существует только на бумаге. Ведь в результате бестолкового реформирования государственной ветеринарной службы была по сути уничтожена инспекторская вертикаль и система лабораторной диагностики", – отметил Сергей Ничик, директор Института ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук Украины.

Почему "контролеры" оказались беспомощными?

По мнению Тони Вила, ликвидация ветеринарной милиции по проведению карантинных мероприятий, которая состоялась еще до образования Госпродпотребслужбы, лишила последнюю возможности полноценно осуществлять ветеринарно-санитарный контроль и надзор за соблюдением операторами рынка правил транспортировки животных. Впрочем, как выяснилось, руководителю европейского проекта ничего неизвестно о многочисленных официальных предложениях от ученых и практиков в области ветеринарии, которые в Госпродпотребслужбу присылали государственные и неправительственные институты, по проведению мероприятий, направленных на обеспечение надлежащего уровня ветеринарно-санитарного контроля, в том числе по поводу прекращения распространения АЧС в Украине.

В частности, еще в ноябре 2016 года Национальная академия аграрных наук Украины в очередной раз обратилась к председателю Госпродпотребслужбы с предложением "создать Национальный научно-исследовательский референс-центр по изучению АЧС; испытать и аттестовать отечественные диагностикумы, разработанные учеными ИBM НААН". Ответа на эти предложения не было.

В другом обращении НААН к руководству правительства и Госпродпотребслужбы было предложено "создать оперативный штаб по ликвидации АЧС... возобновить деятельность подразделений ветеринарной милиции при МВД Украины... отменить мораторий на проверки свинохозяйств, мясозаготовительных и перерабатывающих предприятий различных форм собственности". Эту инициативу также не поддержали члены правительства.

А год назад глава Службы безопасности Украины Василий Грицак официально сообщил премьер-министру Владимиру Гройсману об угрозах национальной безопасности в связи с эпидемией АЧС. В письме, датированном 19 октября 2018 года, в частности, подчеркивается необходимость "проведения регулярных инспекторских ветеринарно-санитарных обследований свинохозяйств Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей", а также "контроля за надлежащим соблюдением и выполнением Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей мер, направленных на борьбу с АЧС".

Однако, по словам экспертов, с 2015 года Госпродпотребслужба фактически не осуществляет на должном уровне ветеринарно-санитарный контроль. "Это привело к появлению нелегального рынка свиней и свинины, инфицированных вирусом АЧС, факты о котором руководству Госпродпотребслужбы известны, но сознательно замалчиваются и скрываются", – говорит Николай Бабенко, председатель Центра повышения эффективности в животноводстве.

agropolit.com

В возглавляемом им общественном союзе считают, что Госпродпотребслужба, действуя согласованно с руководством ассоциации "Свиноводы Украины", регулярно пытается дезинформировать общество об истинных причинах неконтролируемого распространения АЧС. "Механизм компенсации за свиней в случае АЧС разработан и работает только для частных домохозяйств. Зато в течение семи лет существования АЧС в Украине и отраслевая ассоциация, и Госпродпотребслужба не предложили механизм компенсации свинокомплексам за свиней в случае инфицирования этих животных АЧС", – отмечает Бабенко.

"Ни Владимир Лапа, ни остальные руководители Госпродпотребслужбы в центре и на местах до сих пор не продемонстрировали свою способность адекватно оценивать те проблемы, с которыми сталкивается ветеринария в частности, и животноводство в целом", – считает Сергей Ничик.

Почему проблемы замалчиваются?

По информации Николая Бабенко, зарплата сотрудников Госпродпотребслужбы зависит от показателей: если район благополучный, получают больше денег, если нет – меньше. "Они не заинтересованы решать проблемы, которые придется осветить, потому что это снизит их доходы. Кроме того, государственные лаборатории подчинены Госпродпотребслужбе, то есть они сами себя проверяют. Более того, с момента, когда этот орган возглавил Владимир Лапа, было ликвидировано немало лабораторий, а их сотрудники уволены", – говорит Бабенко.

По его мнению, ключевыми факторами появления нелегальной продажи инфицированных чумой свиней целыми свинокомплексами стало то, что отсутствуют перспективы возмещения потерь за свиней, принудительно уничтоженных из-за установления диагноза АЧС. Зато со стороны Госпродпотребслужбы и отраслевой ассоциации проблема чумы сведена лишь к отсутствию идентификации поголовья у населения и нехватке "политической воли" запретить забой свиней в частном секторе или вообще содержание свиней населением.

В Союзе потребителей Украины причины сокрытия диагнозов АЧС и игнорирование этой проблемы видят в коррупционной составляющей. "Компания, которая держит очень большое количество свиней, в случае заражения их чумой, вынуждена все поголовье пустить на утилизацию. Действуя же в сговоре с госслужащим, выдачу свидетельства о соответствующем диагнозе несложно задержать именно на столько дней, сколько нужно, чтобы реализовать инфицированных животных", – считает Олег Цильвик.

УНИАН

Как еще проявляется коррупция?

Особого внимания требуют постоянные должностные правонарушения, которые не только портят имидж Госпродпотребслужбы, но прежде всего наносят ущерб гражданам и предприятиям.

Об одном из примеров проявления коррупции рассказал Олег Цильвик. "Работник Госпродпотребслужбы в Киеве, который занимался контролем за безопасностью пищевых продуктов и имел предыдущий опыт работы в ветеринарной милиции, вместо того чтобы выполнять свои прямые обязанности – рассматривать наши жалобы, писал кляузы на нас, распространял слухи. Мы поставили вопрос о его несоответствии должности в главном управлении Госпродпотребслужбы. Господин Лапа во время прошлогодней пресс-конференции лично пообещал разобраться. Вместо этого был уволен заместитель начальника главка, наказаны несколько сотрудников, а ответа как не было, так и нет до сих пор", – отметил представитель ОО "Союз потребителей Украины".

В Государственном реестре судебных решений были найдены зарегистрированными обвинительные вердикты по более чем 100 уголовным делам, так или иначе связанным со злоупотреблениями служебным положением со стороны лиц, которые подчинены Госпродпотребслужбе. Например, приговором Кривоозерского районного суда Николаевской области начальник Кривоозерской районной государственной больницы ветеринарной медицины (Николаевская область) был признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.368 УК Украины "Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом".

Фабула этой истории такова. Упомянутая больница уполномочена проводить предубойный клинический осмотр свиней и выдавать соответствующие справки. Стоимость такой услуги при подворном забое составляет 16 грн 69 коп. Фермер пришел в указанное учреждение и рассказал его руководителю, что планирует в ближайшее время забить 53 свиньи для продажи всего поголовья на рынках, и поинтересовался, сколько необходимо времени для прохождения ветеринарного контроля и выдачи соответствующих документов.

Руководитель больницы, поняв, что предприниматель заинтересован в скорейшем прохождении всех процедур, потребовал от агрария личное вознаграждение, размер которого пообещал сообщить во время следующей встречи. Предприниматель сообщил о вымогательстве взятки правоохранителям и, действуя уже под их контролем, снова встретился с начальником больницы, который и определил неофициальную плату за услугу – около 10 000 грн. Во время третьего "свидания" взяточника взяли с поличным, а впоследствии – наказали штрафом в 17 000 грн и лишением права в течение двух лет занимать руководящие должности, связанные с выполнением организационно-хозяйственных функций в государственных органах власти и государственных учреждениях. Приговор вступил в законную силу 2 мая 2019 года.

Что не так на рынках?

Оставляет желать лучшего и контроль за соблюдением ветеринарно-санитарного законодательства на легальных рынках, торгующих пищевыми продуктами. В частности, Максим Несмеянов, исполнительный директор общественной организации "Союз потребителей Украины", привел примеры из собственного опыта проверок продовольственных рынков. Так, посетив отдел рыбы и мяса одесского рынка "Привоз", он выяснил, что, по документам, продукция исследовалась только органолептическими методами, то есть качество товара определялось на основе анализа восприятия органов чувств: зрения, обоняния, осязания, вкуса, слуха.

Иначе говоря, лаборатория, находящаяся в подчинении Госпродпотребслужбы, проигнорировала требование законодательства, согласно которому минимальные показатели качества – это не только органолептические, но и химические, биологические и физические показатели, которым должен соответствовать продукт питания для того, чтобы считаться приемлемым для потребления. По этим же факторам анализ товара не проводился. "Сработали они там чисто по-одесски: и рыбу съели, и деньги взяли. Мы же понимаем, что местная лаборатория не сама по себе "чудесами" занимается, а действует согласованно с бизнесом", – отметил Несмеянов.

По его словам, аналогичная ситуация и на Центральном рынке Львова, где можно увидеть много листов контроля уборки, мытья стен, стеллажей. Впрочем, во время проверки 16 августа оказалось, что все эти листы уже заполнены до конца месяца.

В лабораториях, работающих на рынках соседних областей, ситуация не лучше: либо документов не выдают, либо вообще не проверяют продукцию. "Когда приходят журналисты с телекамерой, то сразу оказывается, что нечем подтвердить проверки, однако затем выезжает из лаборатории целая пачка бумаг, но без чеков об оплате. Это говорит о том, что деньги от бизнеса получают, однако в кассу они не доходят. К сожалению, рынки сегодня вообще никому ничего не должны, никому не подчиняются. Я не вижу особых различий между стихийной торговлей и рынком", – отметил Максим Несмеянов.

По словам Олега Цильвика, органы контроля не обращают внимания на неприкрытую торговлю просроченными продуктами на специализированных рынках, в том числе в Киеве. Зато руководство Госпродпотребслужбы продвигает идею о том, что должно не контролировать, а оказывать услуги по консалтингу, то есть советовать бизнесу, как лучше вести хозяйство. "Но существует определенная грань, до которой можно консультировать предпринимателей, дальше они должны нести жесткую ответственность. Мы, как потребители, констатируем: нас не удовлетворяет текущая работа Госпродпотребслужбы по крайней мере по тому направлению, которым занимаемся мы", – резюмировал эксперт.

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