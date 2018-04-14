"Не добили на Донбассе": под Харьковом случился скандал с маршрутчиком и воином АТО

В городе Чугуеве Харьковской области водитель маршрутки оскорбил бойца АТО из-за того, что он отказался давать в руки свое удостоверение участника боевых действий.

В частности, мужчина пытался спровоцировать пассажира на драку, но увидев, что у него ничего не получается, заявил, что "будет добивать тут тех, кого не добили на Донбассе". О возмутительном инциденте написала харьковчанка Ирина Белецкая на своей странице в Facebook.

Судя по скриншотам с жалобой бойца АТО, которые опубликовала женщина, горе-водителя зовут Юрий. Помимо того, что он напрямую угрожал пассажиру, делалось все это в довольно грубой форме и даже с применением нецензурной лексики. К тому же, пока АТОшник олучился в диспетчерскую, агрессивный водитель скрылся с места конфликта.

Скандальный водитель Facebook Ирины Белецкой

Маршрутка, где произошел конфликт Facebook Ирины Белецкой

Однако, к счастью, перевозчик, владеющий маршрутом, на котором работал нарушитель, учел жалобы оскорбленного клиента, и принял необходимые меры, уволив грубияна.

"Это тот случай, когда персонаж этот — клиент для СБУ. Прошу максимальный репост. Пусть его знают все! Видимо, пришло время узнавать этих сволочей, не брать их на работу. Я бы их сразу высылала за поребрик, к Вове Путину. Единственное, что приятное в этой истории, — так это реакция работодателя. Не успели мы позвонить — данный персонаж был уволен. И огромное спасибище руководителю автостанции за его гражданскую позицию", — рассказала Белецкая.

Жалоба бойца АТО Facebook Ирины Белецкой

Жалоба бойца АТО Facebook Ирины Белецкой

Жалоба бойца АТО Facebook Ирины Белецкой

Как сообщал "Обозреватель", в сети появилось видео перепалки женщины на западной Украине с водителем маршрутки, который включил на весь салон российскую попсу.