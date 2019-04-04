"Не до шуток": Кириленко заявил, что РПЦ в Украине ждет реванша Москвы

Русская православная церковь в Украине ожидает реванша Москвы. Так вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко прокомментировал ее призыв к патриарху Варфоломею отозвать Томос.

Таким образом, РПЦ в Украине надеется отменить автокефалию Православной церкви Украины, написал он на личной странице в Twitter.

Вячеслав Кириленко Twitter Вячеслава Кириленко

"В предчувствии близкого реванша РПЦ в Украине призвала Вселенского патриарха Варфоломея "отозвать Томос". Давление на Константинополь возобновляется с новой силой. Цель — отмена автокефалии, предоставленной Православной церкви Украины. Необходимое условие — смена действующего президента. И тут не до шуток", — написал Кириленко.

У передчутті близького реваншу УПЦ МП закликала Вселенського Патріарха Варфоломія "відкликати Томос".Тиск на Константинополь поновлюється з новою силою.Мета - скасування Автокефалії,наданої Православній Церкві України. Необхідна умова -зміна чинного Президента. І тут не до жартів — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 4 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря 2018 года в Украине состоялся Объединительный собор украинских православных церквей, который выбрал предстоятелем Православной церкви Украины митрополита Епифания. 6 января 2019 Вселенский патриарх Варфоломей передал Епифанию Томос об автокефалии.

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