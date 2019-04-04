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"Не до шуток": Кириленко заявил, что РПЦ в Украине ждет реванша Москвы

1.1тЧитать материал на украинском

Русская православная церковь в Украине ожидает реванша Москвы. Так вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко прокомментировал ее призыв к патриарху Варфоломею отозвать Томос.

Таким образом, РПЦ в Украине надеется отменить автокефалию Православной церкви Украины, написал он на личной странице в Twitter.

Вячеслав Кириленко

Вячеслав Кириленко

Twitter Вячеслава Кириленко

"В предчувствии близкого реванша РПЦ в Украине призвала Вселенского патриарха Варфоломея "отозвать Томос". Давление на Константинополь возобновляется с новой силой. Цель — отмена автокефалии, предоставленной Православной церкви Украины. Необходимое условие — смена действующего президента. И тут не до шуток", — написал Кириленко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря 2018 года в Украине состоялся Объединительный собор украинских православных церквей, который выбрал предстоятелем Православной церкви Украины митрополита Епифания. 6 января 2019 Вселенский патриарх Варфоломей передал Епифанию Томос об автокефалии.

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Тема
Православная церковь Украины
Персона
Вячеслав Кириленко
Место
Украина
Теги
РПЦТомос
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
росийских попов выплядков вон нах с Украины! смерть окупантам
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