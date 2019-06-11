Не дала арестовать Саакашвили: в Киеве уволили скандальную судью

Высший совет правосудия уволил судью Печерского районного суда города Киева Ларису Цокол, которая в декабре 2017 года отказала в аресте бывшего губернатора Одесского области Михеила Саакашвили.

Решение было принято на заседании ВСП во вторник, 11 июня, сообщает пресс-служба органа.

"Высший совет правосудия решил уволить Цокол Ларису Ивановну с должности судьи Печерского районного суда города Киева в отставку", – сказано в сообщении.

Лариса Цокол Громадське

Отмечается, что, вероятнее всего, судью отправили в отставку временно, всего на 6 месяцев.

Отметим, Цокол также известна тем, что выступала судьей еще в нескольких громких процессах.

Так, она решила отправить под домашний арест тогдашнего лидера партии УКРОП Геннадия Корбана. Была участницей громкого процесса по нардепу Игорю Мосийчуку, но сторона защиты добилась ее отстранения.

Лариса Цокол

Одно из самых своих скандальных решений Цоколо приняла еще в 2004 году. Тогда она отменила постановление об открытии уголовного производства против генерала Алексея Пукача, которого обвиняли в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Добавим, что в итоге Пукача все-таки осудили за это преступление в 2013 году.

По информации СМИ, в конце 2015 года в Киеве убили мужа Цокол, выпустив в него восемь пуль в подъезде.

Лариса Цокол и Михеил Саакашвили

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года Цокол была отстранена от работы, из-за чего десятки адвокатов и общественных деятелей начали сбор подписей в ее поддержку. Акцию окрестили "адвокатским майданом".

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