Чтобы уменьшить риск заболевания коронавирусом, необходимо употреблять в пищу продукты, которые помогут укрепить иммунную систему.
Вариант полезного рациона опубликовали на индийском портале Times Now. Главная составляющая – свежие овощи и фрукты.
"Даже если вы заразитесь коронавирусом, вы сможете бороться с болезнью быстрее, чем человек с ослабленной иммунной системой. Сейчас особенно важно хорошо питаться и придерживаться других полезных привычек, которые могут помочь улучшить ее защитную функцию", — рассказали специалисты.
Названы продукты, способные спасти от коронавируса
Рекомендованные продукты для защиты иммунной системы
Разноцветные овощи. Их пигменты (хлорофилл, астаксантин, бета-каротин) обладают антиоксидантными свойствами, эффективно работают на укрепление организма.
Сладкий перец (красный, зеленый, желтый), красная капуста, брокколи являются мощными усилителями иммунной системы.
Продукты с витамином С. Он имеет множество полезных функций, в том числе помогает предотвратить или вылечить основные инфекции. Нужно употреблять в пищу лимоны, апельсины, болгарский перец, капусту, яблоки.
Куркума. Ее основной компонент куркумин считается мощным иммунным усилителем, действует как противовоспалительное средство.
Имбирь. Гингерол, активное вещество продукта, уменьшает воспаление, хроническую боль, боль в горле.
Ягоды. Насыщены витаминами и антиоксидантами, которые помогают укрепить иммунную систему.
Пребиотики и пробиотики. Получение хорошей суточной дозы содержащих их продуктов помогает сбалансировать кишечную флору, что крайне важно для поддержания здоровой иммунной системы. Пребиотики присутствуют в продуктах, богатых клетчаткой, — фруктах, овощах, цельном зерне. Пробиотики — в ферментированных: йогуртах, кимчи, соевых.
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