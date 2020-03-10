Чтобы уменьшить риск заболевания коронавирусом, необходимо употреблять в пищу продукты, которые помогут укрепить иммунную систему.

Вариант полезного рациона опубликовали на индийском портале Times Now. Главная составляющая – свежие овощи и фрукты.

"Даже если вы заразитесь коронавирусом, вы сможете бороться с болезнью быстрее, чем человек с ослабленной иммунной системой. Сейчас особенно важно хорошо питаться и придерживаться других полезных привычек, которые могут помочь улучшить ее защитную функцию", — рассказали специалисты.

Названы продукты, способные спасти от коронавируса

Рекомендованные продукты для защиты иммунной системы

Разноцветные овощи. Их пигменты (хлорофилл, астаксантин, бета-каротин) обладают антиоксидантными свойствами, эффективно работают на укрепление организма.

Сладкий перец (красный, зеленый, желтый), красная капуста, брокколи являются мощными усилителями иммунной системы.

Продукты с витамином С. Он имеет множество полезных функций, в том числе помогает предотвратить или вылечить основные инфекции. Нужно употреблять в пищу лимоны, апельсины, болгарский перец, капусту, яблоки.

Куркума. Ее основной компонент куркумин считается мощным иммунным усилителем, действует как противовоспалительное средство.

Имбирь. Гингерол, активное вещество продукта, уменьшает воспаление, хроническую боль, боль в горле.

Ягоды. Насыщены витаминами и антиоксидантами, которые помогают укрепить иммунную систему.

Пребиотики и пробиотики. Получение хорошей суточной дозы содержащих их продуктов помогает сбалансировать кишечную флору, что крайне важно для поддержания здоровой иммунной системы. Пребиотики присутствуют в продуктах, богатых клетчаткой, — фруктах, овощах, цельном зерне. Пробиотики — в ферментированных: йогуртах, кимчи, соевых.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие средства на самом деле эффективны в профилактике коронавируса. Также врачи дали советы для повседневного использования: от коронавируса могут спасти холодные напитки и горячая ванна.

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