В Карпатах оползни уничтожили уникальное озеро. Фото до и после наводнения
Озеро Кривое, которое исчезло вследствие наводнения
В Верховинском районе Ивано-Франковской области из-за оползней, вызванных сильным наводнением, исчезло озеро Кривое.
Оно образовалось в 2008 году, также во время наводнения, и считалось местной туристической достопримечательностью. Об этом на своей странице в Facebook сообщила экоактивистка Ярина Лучейко.
В результате непогоды, как рассказала она, случилось три оползня, один из которых полностью перегородил дорогу в поселок Кривец, где было расположено озеро.
"Два оползня произошли вокруг озера, естественную дамбу снесло и все понесло в [реку] Черный Черемош", – написала Лучейко.
Смытое озеро Кривое. Facebook / Yanina Lucheyko
Активистка напомнила, что Кривое образовалось, когда оползень перекрыл поток. Лучейко добавила, что вода унесла мусор с берегов карпатских рек, и он вскоре окажется в море.
Смытое озеро. Facebook / Yanina Lucheyko
Озеро Кривое до наводнения. verkhovyna.life
Озеро Кривое до наводнения. verkhovyna.life
Добавим, озеро Кривое в Верховине образовалось в результате горного обвала северо-западной части горы Магурка и падения камней, деревьев и почвы, которые перекрыли горный поток Кривец.
За короткое время вода заполнила долину потока и образовала горное озеро в форме латинской S длиной 370 м, шириной 50 и глубиной 10 метров.
Facebook / Yanina Lucheyko
Facebook / Yanina Lucheyko
Facebook / Yanina Lucheyko
Скриншот. Facebook / Yanina Lucheyko
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