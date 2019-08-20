"Натуральный притон!" В сети указали на циничность владельцев отеля "Токио Стар"

В социальных сетях, после пожара в одесском отеле "Токио Стар", стала появляться реклама гостиницы, где погибли девять человек.

На данную странность в Facebook обратила внимание журналист Оксана Малахова, опубликовав скриншот продвигаемой в сети рекламы отеля.

"Тем временем в ленте появилась реклама гостиницы "Токио Стар" в Одессе", – отметила она.

В комментариях добавили, что такая реклама может появляться из-за частых запросов в сети. Но при этом сама ситуация выглядит очень цинично.

"Занесло много лет назад в эту "гостиницу". Близко от ЖД вокзала. Вот и все достоинства. А так, притон натуральный", – отмечали под постом.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились фото отеля "Токио Стар" в Одессе, где погибли девять человек.

Также в связи с трагедией в сети вспомнили, что в заведении проводилась проверка в рамках популярного шоу "Ревизор" от "Нового канала".

Отметим, что владельцем одесского отеля "Токио Стар", при пожаре в котором заживо сгорели люди, является скандальный бизнесмен Вадим Черный.

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