Нацполиция подготовила законопроект об электрошокерах: действие испытали на себе. Видео
Для Нацполиции уже закуплено 200 американских электрошокеров TASER
Их предлагают использовать для задержания правонарушителей
Электрошокер успешно испытал на себе полковник полиции Евгений Жуков
Сотрудники Национальной полиции Украины испытали на себе действие электрошокеров TASER, которые хотят принять на вооружение.
Как говорится в сюжете "Полицейской волны", законопроект, который предусматривает более широкое применение сотрудниками правоохранительных органов электрошокеров, уже направлен в Верховную Раду.
Для Нацполиции закуплено 200 американских электрошокеров TASER с силой удара в 50 тысяч вольт (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Их предлагают использовать для задержания лиц, которые:
совершили административное или уголовное правонарушение и оказывают при этом физическое сопротивление полицейскому;
совершили тяжкое или особо тяжкое преступление и пытаются сбежать,
оказывают вооруженное сопротивление или пытаются сбежать из-под стражи,
вооруженным лицам, угрожающим применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.
"Когда идет подготовка сотрудников либо испекторов, которые будут работать с TASER, то они должны почувствовать, как работает это устройство, на себе. Это дает им четкое понимание, что от него ожидать в ситуации его реального применения, как себя чувствует правонарушитель, как это устройство воздействует на человека", – отметил мастер-инструктор компании-производителя Александр Милюков.
Во время визита украинских патрульных в США электрошокер успешно испытал на себе полковник полиции Евгений Жуков.
Согласно медицинскому заключению Днепровской медакадемии, устройства TASER Х2 возможно и целесообразно использовать как спецсредство Нацполиции.
В конце лета обучение по использованию электрошокера для украинских полицейских провел сертифицированный фирмой-производителем инструктор из Великобритании.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в большинстве стран мира такие электрошокеры используют в качестве альтернативы огнестрельному оружию.