"Национализм – пи*дец деревня": российский блогер разозлил сеть постом об Украине

Европа не примет Украину, пока в стране присутствует национализм и фанатичное отношение к "борцам за свободу.

Такое мнение выразил российский блогер Рустем Адагамов на своей странице в Facebook, спровоцировав бурное обсуждение.

"И еще про современную Украину. Хлопци, поймите, что национализм в современном общества это просто пи*дец какая деревня и провинция. Посмотрите на адептов white power в Штатах — это такие тупые толстые реднеки, которые думают, что за их Шарлотсвиллем нет никакой жизни и получают по мордасам каждый раз, когда узнают, что мир на самом деле очень разнообразен", - написал он.

"Посмотрите на нациков в Венгрии, Чехии, Германии, Швеции — на весь этот убогий мир лавочников и люмпена, от которого у нормальных европейцев на лицах тоска и отвращение", - обратился Адагамов к украинцам.

Он объяснил, почему Европа не примет Украину.

"Вы хотите туда, к ним? Со всеми этими вашими унылыми "борцами за свободу", убивавшими украинцев, евреев и поляков, а потом годами сидевшими в норах под землей? Вы правда думаете, что чистая, работящая и свободная Европа примет такую Украину? Ну не дураки же вы. Не примет", - добавил Адагамов.