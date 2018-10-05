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"Мы не нужны": украинцам объяснили, почему ветераны АТО стали опасны

1.8тЧитать материал на украинском

В Украине до сих пор сохраняется проблема с социальной реабилитацией участников боевых действий на Донбассе.

Об этом в эфире ObozTV заявила общественная активистка Татьяна Петракова. По её словам, из-за этого уже сейчас в стране наблюдается повышенный уровень насилия.

"Каждый день в новостях мы видим: убийства, убийства, убийства. Причем уже в центре города! Подобное происходит в центре (Киева.- Ред.)", - объяснила Петракова.

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По её словам, в других развитых странах люди, которые возвращаются из мест проведения боевых действий, должны проходить реабилитацию. И государство предоставляет все условия для того, чтобы эти реабилитационные программы были действенными.

"У нас же в Украине сегодня нет ни одной реабилитационной социальной программы, которая бы адаптировала этих парней к мирной жизни. А когда они возвращаются - у них совершенно другая психика. Я общаюсь с бойцами каждый день, они говорят: мы тут не нужны, нас обесценили", - рассказала активистка.

Петракова объяснила: они ждут изменений, ждут того, чтобы мирные люди не тратили жизнь впустую, а помогали, консолидировались вокруг настоящих ценностей, поддерживали и помогали друг другу.

Ранее в эфире ObozTV ветеран АТО Олесь Кромпляс жестко высмеял фанатов "русского мира".

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVБурчук LIVEОперация Объединенных сил на ДонбассеАТО на ДонбассеВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Татьяна Петракова
Место
Украина
Объекты
АТОООСВетераны войны на Донбассе
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Ivan Rus
Ivan Rus
Маловато хохлопидаров прошли через Донбасс, через Крым не прошёл никто
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😮😱🡆 snip.li/DpszH 🡄😱😮
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
процентов 50 просто горлопаны,привычка такая.И гипертрофированое чувство социальной справедливости у оставшихся 50%. Извините , если какой либо качок начнет верещать "за раиссю,за путина" а в финале набьет мне лицо,потому что здоровее....неужели вы думаете , что я не смогу его угомонить ВСЕМИ ДОСТУПНЫМИ СРЕДСТВАМИ...печально,но не надо АТОшникам 14-15 годов, пережившим..,пережившим! рассказывать байки за мышебратья и рюзьки мир.Заходишь в администрацию, а там одни сепары... может не АТОшники виноваты...
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