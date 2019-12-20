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20 декабря • обновлено в 11:57
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"Нас будет много!" Активистка сожгла авто на еврономерах и пригрозила Зеленскому

4.6т
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Член общественной организации "Авто Евро Сила" в знак протеста против отсрочки принятия законопроекта об урегулировании вопросов об автомобилях на еврономерах сожгла свою машину.

Она записала видеообращение, которое выложила на своей странице в Facebook, на фоне горящего авто (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Женщина обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с требованием рассмотреть и принять законопроекты 2342 и 2345, которые должны урегулировать вопрос "евроблях" и много других тонкостей, которые касаются растаможки машин.

Активистка "Авто Евро Сила" сожгла свое авто

Активистка "Авто Евро Сила" сожгла свое авто

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"Президент Украины, мы привезли эти тачки, чтобы на них ездить, вы вынудили нас вот так делать с ними! Я, как мать двоих детей, не могу их возить в школу, в садик с 31 декабря. Вы не дали нам доступную растаможку, которую обещали. Где наш законопроект на растаможку?", – сказала женщина.

Она добавила, что если в парламенте не примут меры, жечь машины будут по всей Украине.

"Вот так сделает вся Украина. Вам это надо? Тачек в Украине таких очень много. Пожалуйста, примите меры, чтобы дальше этого не продолжалось. Пойдите нам навстречу, услышьте нас. Мы же не много просим! Это не единый случай. Нас будет много!", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киеве 17 декабря владельцы авто на Еврономер, которые устроили митинг под Кабмином, начали жечь файеры. Кроме этого, требуя у правительства и президента упростить процедуры и цену на растаможку ввозимых в Украину автомобилей, несколько сотен пикетчиков скандировали: "Гончарук, выходи!".

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
Еврономера
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ахтивистка? Может просто Ыбaнyтaя как и все свiдомо MAHДАйнутое бидлo?
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Давно так не хохотался!!!)))))
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принц юрий
принц юрий
за деревней у реки...тачки жгут селюки...)))
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