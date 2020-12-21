Синоптик дал прогноз погоды на февраль в Украине и сказал, когда ждать потепления

В феврале 2021 года ожидается два морозных периода. В последней декаде месяца существенно потеплеет.

Об этом OBOZREVATEL рассказал народный синоптик Леонид Горбань. Февраль начнется с больших морозов на уровне -14 градусов в дневные часы и -21 градуса в ночные, уточнил он (чтобы посмотреть диаграмму, составленную им, проскролльте до конца этой новости).

Период с 1 по 10 февраля будет самым холодным, но ежедневно температура будет повышаться в среднем на 1-2 градуса. Так, 1 февраля возможен мороз 14 градусов, но уже к 10 февраля существенно потеплеет. Днем воздух будет прогреваться до 0 градусов.

Кроме того, первая декада февраля будет довольно снежной. Снег ожидается 2, 3, 6, 7, 9 и 10 числа, сообщил народный синоптик.

В период с 11 по 20 февраля ожидается новое похолодание, но уже не такое существенное, как в первой декаде месяца. Самым холодным днем этого периода будет 16 февраля, когда дневная температура опустится до 9 градусов ниже нуля, ночная – до -13… -17 градусов. Но затем начнется быстрое увеличение температуры, которая к 20 февраля пересечет нулевую отметку и станет плюсовой.

Вторая декада февраля будет довольно малоснежной. Народный синоптик спрогнозировал осадки лишь 13 и 20 февраля.

Третья декада месяца, с 21 по 28 февраля, будет сравнительно теплой, сказал Леонид Горбань. Согласно его расчетам, температура будет колебаться вблизи 0 градусов в диапазоне -1… +1 градус. 25 и 27 февраля возможен снег с дождем.

Горбань уточнил, что расчет сделан для региона Киев.

Как писал OBOZREVATEL, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова допустила, что вторая половина января 2021 года в Украине может сопровождаться сильными морозами.