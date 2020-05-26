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26 мая • обновлено в 18:55
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Народный синоптик дал прогноз на лето: будет много дождей

2.6т
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Первые два месяца лета будут дождливыми, но теплыми, а вот в августе наступит засуха и жара.

Такой прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань, пишет "Сегодня". Он уточнил, что в середине августа дождей не будет вообще.

Первые два месяца лета будут дождливыми

Первые два месяца лета будут дождливыми

Pixabay

"В год Луны первые два летних месяца ожидаются прохладными из-за частых дождей, но не холодными, ведь солнце стоит высоко и греет хорошо. В августе картина поменяется – он будет засушливый, жаркий, в середине месяца две недели без дождей", – рассказал Горбань.

Свои прогнозы синоптик составляет с помощью Брюсова календаря, который учитывает влияние на погоду расположения планет Солнечной системы. Согласно классификации этого календаря 2020 год считается годом Луны.

Горбань отмечает, что его расчеты в масштабах всей Украины являются оценочными, вероятность их исполнения примерно 75%. Более точный дается в пределах одной-двух областей и его вероятность составляет выше 95%.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом в Украине ожидается большая засуха, а во многих частях Европы может начаться сезон гроз, который повышает риски наводнений.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Прогноз погоды
Персона
Леонид Горбань
Место
Украина
Тег
погода
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