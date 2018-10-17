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Остап Дроздов
Остап Дроздов
Журналіст медіа-холдингу ZIKВсе статьи автора

Нарешті ви втрачаєте Україну, і цього вже не змінити

13.6тЧитать материал на украинском

Неканонічна секта самозванців, що сама себе успішно ізолювала кілька днів тому від православного світу, написала офіційну скаргу на мене. Розцінюю це як визнання. І хочу пояснити батюшкам-відступникам, що:

- я дійсно вважаю, що "Московський патріархат" – це злочинна організація, яку давно треба було видворити з України

- я дійсно маю сумнів, "яке відношення ця організація має до України, коли вона ігнорує фактор української державності, української ідентичності, української мови і не розцінює українство як самодостатнє, а лише як братнє"...

Новости
Капитуляция РПЦ: на раскол православия в Москве не решились

Це я назвав ті цитати, які так сильно обурили прислужників путіна-кірілла. Звісно, нічого спростовувати я не буду. Канал теж стоїть на цій позиції, і ми хочемо навіть подякувати гундяєвській секті за спонукання регулярно висвітлювати їхню антиукраїнську діяльність. Від себе особисто я скажу, що це є радше честю отримувати "анафему" від цієї структурки. Цікаво, чи упц-мп буде подавати в суд на мільйони українських громадян, які так само публічно виступають проти руских попів? Це був би суд століття, не гірший від Нюрнберга.

Новости
Никакой Турецкой Православной Церкви не существует

Нешановні неканонічні не-брати, звертаюся до вас із повідомленням: нарешті ви втрачаєте Україну, і цього вже нічим не змінити. Ви могли демонстративно відмовлятися ховати українських солдат. Ви могли демонстративно сіяти рускій мір через книжечки і брошурки з привласненою історією. Ви могли ігнорувати українську мову. Ви могли освячувати деенерівські зенітні установки й надихати ополченців на святую вайну. Вас занадто довго терпіли й толерували. Вам занадто довго давали можливість бути провідником російського шовінізму й імперської манії. Нехай із фатальним запізненням, але все стає на свої місця. Поступово, поволі звикайте до того, що ви – філія самоізольованої схизматичної церкви з центром у Кремлі. Ви – іноземне представництво церковці, яка обслуговує інтереси окупанта. І чим більше людей скажуть вам це прямо в очі, тим швидше ви збагнете, що неможливо прийти до Бога через владіміра владіміровіча.

І будьте ласкаві, змініть шапку на ваших офіційних документах. Ніяка ви не українська православна церква. Ні по формі, ні по змісту. Відповідь напишем у термін до 14 календарних днів.

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Автор
Остап ДроздовОстап Дроздов
Место
Россия
Объект
РПЦ
Источник
Источник:Facebook Остапа Дроздова
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Koslovsky Olga
Koslovsky Olga
Дійсно, це взагалі не канонічна церква, а підрозділ ФСБ. І головне, що вони самі на увесь світ про це кричать! Створюють скандал, який мали б створювати ми. А вони самі за нас роблять усю роботу. Самі відокремились, бо війна - це крайній ступень відокремлення, після якого нетількі братських, а взагалі нормальних відносен довго годі буде чекати. Вони самі усе явили світу про себе! І продовжують.
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5
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Koslovsky Olga
Koslovsky Olga
А ті, хто буде тут тролить, згниють заживо, клітина за клітиною, довго і дуже боляче. Ота псевдоцерква не допоможе. Тількі повне покаяння!
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5
0
Костюк Олександр
Костюк Олександр
Дроздов опублікував правильний патріотичний допис. Але це не відміняє того факту, що він гнида і кремлівський провокатор. Це просто така тактика - публікувати час від часу патріотичні пости поміж провокаційними.
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Alekperov Valery
Alekperov Valery
https://www.youtube.com/watch?v=PYtefQ72DTs === Страны - Женщины. Харламов, Батрутдинов, Карибидис, Скороход, Галустян
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3
Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Alekperov Valery, глупый ватник, ты ролик до конца досмотрел? Там ведь чётко сказано, что Вова — пидор, живущий целых 18 лет с трансгендером Русиком. Догадайся с одного раза, о каком Вове идёт речь.
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Alekperov Valery, Вам только и осталось что на дешевых клоунов дрочить. Вас весь мир уже по самые гланды отымел, а все искандерами советскими трясете. Ущербные.
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