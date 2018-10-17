Неканонічна секта самозванців, що сама себе успішно ізолювала кілька днів тому від православного світу, написала офіційну скаргу на мене. Розцінюю це як визнання. І хочу пояснити батюшкам-відступникам, що:
- я дійсно вважаю, що "Московський патріархат" – це злочинна організація, яку давно треба було видворити з України
- я дійсно маю сумнів, "яке відношення ця організація має до України, коли вона ігнорує фактор української державності, української ідентичності, української мови і не розцінює українство як самодостатнє, а лише як братнє"...
Це я назвав ті цитати, які так сильно обурили прислужників путіна-кірілла. Звісно, нічого спростовувати я не буду. Канал теж стоїть на цій позиції, і ми хочемо навіть подякувати гундяєвській секті за спонукання регулярно висвітлювати їхню антиукраїнську діяльність. Від себе особисто я скажу, що це є радше честю отримувати "анафему" від цієї структурки. Цікаво, чи упц-мп буде подавати в суд на мільйони українських громадян, які так само публічно виступають проти руских попів? Це був би суд століття, не гірший від Нюрнберга.
Нешановні неканонічні не-брати, звертаюся до вас із повідомленням: нарешті ви втрачаєте Україну, і цього вже нічим не змінити. Ви могли демонстративно відмовлятися ховати українських солдат. Ви могли демонстративно сіяти рускій мір через книжечки і брошурки з привласненою історією. Ви могли ігнорувати українську мову. Ви могли освячувати деенерівські зенітні установки й надихати ополченців на святую вайну. Вас занадто довго терпіли й толерували. Вам занадто довго давали можливість бути провідником російського шовінізму й імперської манії. Нехай із фатальним запізненням, але все стає на свої місця. Поступово, поволі звикайте до того, що ви – філія самоізольованої схизматичної церкви з центром у Кремлі. Ви – іноземне представництво церковці, яка обслуговує інтереси окупанта. І чим більше людей скажуть вам це прямо в очі, тим швидше ви збагнете, що неможливо прийти до Бога через владіміра владіміровіча.
І будьте ласкаві, змініть шапку на ваших офіційних документах. Ніяка ви не українська православна церква. Ні по формі, ні по змісту. Відповідь напишем у термін до 14 календарних днів.
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