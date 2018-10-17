Неканонічна секта самозванців, що сама себе успішно ізолювала кілька днів тому від православного світу, написала офіційну скаргу на мене. Розцінюю це як визнання. І хочу пояснити батюшкам-відступникам, що:

- я дійсно вважаю, що "Московський патріархат" – це злочинна організація, яку давно треба було видворити з України

- я дійсно маю сумнів, "яке відношення ця організація має до України, коли вона ігнорує фактор української державності, української ідентичності, української мови і не розцінює українство як самодостатнє, а лише як братнє"...

Це я назвав ті цитати, які так сильно обурили прислужників путіна-кірілла. Звісно, нічого спростовувати я не буду. Канал теж стоїть на цій позиції, і ми хочемо навіть подякувати гундяєвській секті за спонукання регулярно висвітлювати їхню антиукраїнську діяльність. Від себе особисто я скажу, що це є радше честю отримувати "анафему" від цієї структурки. Цікаво, чи упц-мп буде подавати в суд на мільйони українських громадян, які так само публічно виступають проти руских попів? Це був би суд століття, не гірший від Нюрнберга.

Новости Никакой Турецкой Православной Церкви не существует

Нешановні неканонічні не-брати, звертаюся до вас із повідомленням: нарешті ви втрачаєте Україну, і цього вже нічим не змінити. Ви могли демонстративно відмовлятися ховати українських солдат. Ви могли демонстративно сіяти рускій мір через книжечки і брошурки з привласненою історією. Ви могли ігнорувати українську мову. Ви могли освячувати деенерівські зенітні установки й надихати ополченців на святую вайну. Вас занадто довго терпіли й толерували. Вам занадто довго давали можливість бути провідником російського шовінізму й імперської манії. Нехай із фатальним запізненням, але все стає на свої місця. Поступово, поволі звикайте до того, що ви – філія самоізольованої схизматичної церкви з центром у Кремлі. Ви – іноземне представництво церковці, яка обслуговує інтереси окупанта. І чим більше людей скажуть вам це прямо в очі, тим швидше ви збагнете, що неможливо прийти до Бога через владіміра владіміровіча.

І будьте ласкаві, змініть шапку на ваших офіційних документах. Ніяка ви не українська православна церква. Ні по формі, ні по змісту. Відповідь напишем у термін до 14 календарних днів.