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"Напоминает Сайлент Хилл": появились гнетущие фото из Донецка

2.5тЧитать материал на украинском

Опубликованы фото из города Донецка, который на данный момент находится под оккупацией "Л/ДНР".

Снимки из личного архива опубликовал ресурс "Фашик Донецкий". На большинстве фотографий действительно людей немного. И это несмотря на тот факт, что кадры сделаны средь бела дня.

"Итак, на улице в цивилизации 2019 год. А в оккупации время застыло. В оккупированном РФ Донецке смесь дня сурка и каждодневного тупого спектакля, с тупыми актерами из психушки, возомнившими себя голливудскими звездами", — прокомментировал фото автор архива.

"Напоминает Сайлент Хилл": появились гнетущие фото из Донецка
"Напоминает Сайлент Хилл": появились гнетущие фото из Донецка
"Напоминает Сайлент Хилл": появились гнетущие фото из Донецка
"Напоминает Сайлент Хилл": появились гнетущие фото из Донецка
"Напоминает Сайлент Хилл": появились гнетущие фото из Донецка
"Напоминает Сайлент Хилл": появились гнетущие фото из Донецка
"Напоминает Сайлент Хилл": появились гнетущие фото из Донецка
"Напоминает Сайлент Хилл": появились гнетущие фото из Донецка
"Напоминает Сайлент Хилл": появились гнетущие фото из Донецка

"На фото город-миллионник, если что. Не Припять, нет. Это освобожденный от прав человека, сна, банковской системы и прочих ге*ропейских ценностей город. Эти фото очень неудобны для роспропаганды, ибо они без фотошопа, они не постановочные и не отретушированы. На фото нет фальшивых улыбок и согнанных из-под палки бюджетников, это тот Донецк, который есть на самом деле, который сейчас в русском дерьме и по уши в вате", — комментирует ситуацию в городе автор ресурса.

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Автор фото также подчеркивает, в городе не работает жд вокзал, аэропорт, также есть проблемы с движением автобусов и трамваев.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, после так называемых выборов в магазинах и на базарах в "ДНР" резко подскочили цены на основные виды продуктов. В среднем, по словам самих дончан, на 5-15%.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
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Комментарии на сайте не модерированы
Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
как может быть город окупирован его жителями,которые там родились и живут всю жизнь ?несвезуха ..
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Пидороссия такая была и есть ущербная для цивилизованного мира агрессивная и лживая как всегда. .. "руський мир" во всей красе...
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2
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