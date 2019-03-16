"Напоминает Сайлент Хилл": появились гнетущие фото из Донецка

Опубликованы фото из города Донецка, который на данный момент находится под оккупацией "Л/ДНР".

Снимки из личного архива опубликовал ресурс "Фашик Донецкий". На большинстве фотографий действительно людей немного. И это несмотря на тот факт, что кадры сделаны средь бела дня.

"Итак, на улице в цивилизации 2019 год. А в оккупации время застыло. В оккупированном РФ Донецке смесь дня сурка и каждодневного тупого спектакля, с тупыми актерами из психушки, возомнившими себя голливудскими звездами", — прокомментировал фото автор архива.

"На фото город-миллионник, если что. Не Припять, нет. Это освобожденный от прав человека, сна, банковской системы и прочих ге*ропейских ценностей город. Эти фото очень неудобны для роспропаганды, ибо они без фотошопа, они не постановочные и не отретушированы. На фото нет фальшивых улыбок и согнанных из-под палки бюджетников, это тот Донецк, который есть на самом деле, который сейчас в русском дерьме и по уши в вате", — комментирует ситуацию в городе автор ресурса.

Автор фото также подчеркивает, в городе не работает жд вокзал, аэропорт, также есть проблемы с движением автобусов и трамваев.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, после так называемых выборов в магазинах и на базарах в "ДНР" резко подскочили цены на основные виды продуктов. В среднем, по словам самих дончан, на 5-15%.

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