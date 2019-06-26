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"Напоминает Мордор!" Подростков признали виновными из-за импичмента Зеленскому: украинцы возмущены

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Ривненский городской суд признал виновными в административном правонарушении 16-летнюю Дарью Короцюбу и ее товарища Романа Филюка, которые вышли в центр города с плакатами об импичменте президента Владимира Зеленского.

Решение было принято 13 июня, пишет UA:Рівне со ссылкой на мать девушки.

“У нас – предупреждение, штрафа нет. Но мы будем подавать апелляцию и доказывать невиновность”, – поделилась Наталья Короцюба, отметив, что основным документом в суде стал протокол полиции за “неуведомление соответствующих органов при проведении митингов и демонстраций”. Подобный документ составили также и на женщину.

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"Напоминает Мордор!" Подростков признали виновными из-за импичмента Зеленскому: украинцы возмущены

rv.suspilne.media

Сеть бурно отреагировала на произошедшее. Для многих решение суда стало неприятным сюрпризом, поскольку оно пошатнуло веру в свободу выражения мыслей в Украине.

"Напоминает Мордор", "Это мнение человека. И она имеет на это право. А вот это уже начинается как в России: с плакатом вышел в тюрьму сразу. Очень демократично", – отметили пользователи.

"Напоминает Мордор!" Подростков признали виновными из-за импичмента Зеленскому: украинцы возмущены
"Напоминает Мордор!" Подростков признали виновными из-за импичмента Зеленскому: украинцы возмущены
"Напоминает Мордор!" Подростков признали виновными из-за импичмента Зеленскому: украинцы возмущены
"Напоминает Мордор!" Подростков признали виновными из-за импичмента Зеленскому: украинцы возмущены

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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