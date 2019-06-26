"Напоминает Мордор!" Подростков признали виновными из-за импичмента Зеленскому: украинцы возмущены

Ривненский городской суд признал виновными в административном правонарушении 16-летнюю Дарью Короцюбу и ее товарища Романа Филюка, которые вышли в центр города с плакатами об импичменте президента Владимира Зеленского.
Решение было принято 13 июня, пишет UA:Рівне со ссылкой на мать девушки.
“У нас – предупреждение, штрафа нет. Но мы будем подавать апелляцию и доказывать невиновность”, – поделилась Наталья Короцюба, отметив, что основным документом в суде стал протокол полиции за “неуведомление соответствующих органов при проведении митингов и демонстраций”. Подобный документ составили также и на женщину.
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Сеть бурно отреагировала на произошедшее. Для многих решение суда стало неприятным сюрпризом, поскольку оно пошатнуло веру в свободу выражения мыслей в Украине.
"Напоминает Мордор", "Это мнение человека. И она имеет на это право. А вот это уже начинается как в России: с плакатом вышел – в тюрьму сразу. Очень демократично", – отметили пользователи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 мая подростки вышли на протест против Зеленского и были задержаны полицией.
Зеленский призвал Министерство внутренних дел не наказывать подростков и заверил, что задержания, как такового, не было.
Девушка, которая принимала участие в акции, обвинила президента во вранье.
Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко возмутилась задержанием подростков.
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