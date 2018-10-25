Уже вторая область, решением местного совета, запретила публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Обычно, я против запретов. Они не оправдывают себя.

Но тут, я инстинктивно за.

Российская власть, Путин и его спецслужбы использовали язык как оружие. Как повод для войны. Как способ раскола нации.

Еще со времен Российской Империи запрещались украинские книги, убивались наши поэты и писатели, историки, священики, политики. А потом Расстрелянное Возрождение, уничтожение кобзарей....

Столетия культуроцида.

Неизмеримый урон.

Кто-то скажет, что русские уничтожили цвет интеллигенции и в самой России, оставив узкую прослойку умных для обслуживания победивших алкашей, наркоманов и люмпенов - более агрессивных и непекущихся о правах человека.

Мне плевать на Россию.

Но, я знаю, что Россия делала и делает в моей Украине.

Я не хочу слушать русский язык в Раде. Мне не нужен русский язык на украинских радио, телевидение, сми.

Я хочу, чтобы мои дети учили в первую очередь украинский, потом языки великих мировых держав, а затем факультативом любой другой, но не русский, если, конечно, они сами не захотят. А как по мне, полезнее учить венгерский.

При этом, во Львове не били и не бьют за русский язык, а вежливо отвечают и помогают любому туристу.

Я пишу этот текст по-русски и знаю, что ко мне завтра не придет СБУ, покрайней мере за язык)))

Но большую часть, где-то 99,9 процентов, публичных выступлений я делаю по-украински.

Это такая позиция.

Новости Одиночество путинской России

Я за тотальну українізацію України. Це так просто і так логічно. Так нормально.

Як тільки відбудеться українізація на 90 відсотків, я за тотальну англоїзацію, потім китаїзацію, німецькоїзацію, польську та угорську у нас знають більше ніж англійську, французьку ще треба вчити, а те, як нам допомагає Японія та Словатчина, вимагає знання і їх мов.

Русский язык тоже нужно учить. Потому как постоянно необходимо допрашивать их шпионов, убийц, нарушителей границ, сдавшийся в плен спецназ.

Ну и нам всем еще принимать бегущих из РФ, это объективно для все Европы, а они там языков не знают. Нужно же, что бы наши социальные службы могли кричать русским, что "уважаемые русские беженцы, в туалет нужно ходить только в специально приспособленных для этого местах в лагере, уважайте себя и других".