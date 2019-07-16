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Накроют дожди с грозами: синоптик предупредила об изменении погоды в Украине

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В Украину 17 июля северо-восточная циклоническая деятельность принесет кратковременные дожди и локальные грозы.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в южной части ожидается настоящая летняя температура воздуха, +26... +29 градусов.

"Теплая погода будет и на востоке Украины, но во время дождя временно свежее", — добавила она.

Накроют дожди с грозами: синоптик предупредила об изменении погоды в Украине
Дождливая погода

Дождливая погода

24 канал

В большинстве областей Украины будет умеренно тепло, +20... +24 градуса, на западе +18... +22 градуса.

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В Киеве 17 июля ожидаются кратковременные дожди, местами гроза. Ближайшей ночью холодновато, +12... +14 градусов, днем +21... +23 градуса.

Уже с 19 июля температура воздуха ощутимо повысится.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик спрогнозировала, что прохладная и дождевая погода на территории Украины продержится до 20-х чисел июля, а август будет солнечным и очень жарким.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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