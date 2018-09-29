''Наглые морды!'' Экс-регионалка устроила скандал на росТВ из-за украинского языка

Скандальная экс-нардеп от Партии регионов Елена Бондаренко засветилась на российском телевидении со скандальным выступлением о якобы тотальном притеснении русского языка в Украине (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Предательница Украины нагло заявила, что Киев ограничил в правах большую часть страны, поскольку якобы для большинства населения украинский язык не является родным. Циничную ложь в интересах оккупантов перебежчица озвучила в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Нарушаются права не русских, а русскоязычных. Они могут быть по крови армянами, грузинами, украинцами, русскими, белорусами — кем угодно. На одном Донбассе еще до войны было зарегистрировано 133 национальности. И языком общения, и родным для этих людей являлся, конечно же, русский. Когда говорят о том, что якобы русский — это язык национального меньшинства — это ложь. Потому что в Украине на русском языке разговаривает большая часть населения. Очевидную ложь заносят и в социологию, когда задают людям вопрос: "Какой язык вы считаете родным?" Люди, дезориентированные СМИ, что государственный и есть родной, поэтому указывают украинский", — высказалась Бондаренко, выдавая ничем не подкрепленную пропагандистскую риторику за факты.

Кроме того, она впала в ярость из-за того, что в Украине украинский язык присутствует в кинотеатрах, высших учебных заведениях, науке и на телевидении, и озвучила бредовое заявление о том, что якобы в каждой из названных сфер должны использоваться все языки нацменьшинств. Отдельное место в своем истеричном спиче экс-регионалка уделила преобладанию украиноязычных школ в Киеве, что, по ее мнению, является непозволительным.

"Как вы думаете, на трехмиллионный Киев сколько русскоязычных школ в русскоязычном Киеве? Ребята, дюжина! Дюжина! У меня вопрос: кто после этого заикнется с наглой мордой о том, что у нас языковое равноправие?!" — прокричала взбешенная Бондаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозная экс-регионалка в эфире российского телевидения внезапно заявила, что Украина не должна отказываться от Москвы, поскольку ее в свое время основал сын киевского князя.