Надвигаются дожди: синоптики пообещали резкое ухудшение погоды в Украине

На Украину в четверг, 27 июня, надвигаются кратковременные дожди в западных, северных и центральных областях.

Дневная температура воздуха будет держаться на уровне 30-35°, сообщает Укргидрометцентр.

“27 июня переменная облачность. Без осадков, лишь утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с”, – говорится в сообщении.

Дожди в Украине "24"

Температура ночью составит 15-20°; днем в западных и северных областях 26-31°, на остальной территории 30-35°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европу пришла аномально жаркая погода. Самую высокую температуру зафиксировали во Франции, Германии, Италии, Польше, Бельгии, Испании и Чехии.

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