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Надвигаются дожди: синоптики пообещали резкое ухудшение погоды в Украине

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На Украину в четверг, 27 июня, надвигаются кратковременные дожди в западных, северных и центральных областях.

Дневная температура воздуха будет держаться на уровне 30-35°, сообщает Укргидрометцентр.

“27 июня переменная облачность. Без осадков, лишь утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с”, – говорится в сообщении.

Новости
Похолодает до +12: прогноз погоды в Украине на 27 июня от ObozTV

Дожди в Украине

Дожди в Украине

"24"

Температура ночью составит 15-20°; днем в западных и северных областях 26-31°, на остальной территории 30-35°.

Надвигаются дожди: синоптики пообещали резкое ухудшение погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европу пришла аномально жаркая погода. Самую высокую температуру зафиксировали во Франции, Германии, Италии, Польше, Бельгии, Испании и Чехии.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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