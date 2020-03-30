Надвигается похолодание: синоптик дала прогноз на первый день апреля по Украине

Погода в Украине скоро порадует жителей страны настоящим весенним теплом, однако в начале апреля все же стоит приготовиться к зимней прохладе.
Такими прогнозом на первый день второго месяца весны 2020-го поделилась на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
По ее словам 1 апреля погода особо не будет шутить. В частности, повсеместно в стране будет преобладать холодная воздушная масса.
В Украине апрель начнется с холода
Правда, на смену атмосферному фронту придет антициклон, поэтому в среду появится больше солнца и дневные градусы смогут подняться немного выше.
В то же время ощутимое потепление придет в страну только ближе к концу недели.
"Всем содержательной и здоровой самоизоляции после воскресной массовой, типично украинской, самоизоляции по паркам и лесах", – подытожила Диденко.
Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 19 апреля. Только в конце месяца в стране ожидается теплая и ясная погода.
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