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30 марта • обновлено в 14:52
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Надвигается похолодание: синоптик дала прогноз на первый день апреля по Украине

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Погода в Украине скоро порадует жителей страны настоящим весенним теплом, однако в начале апреля все же стоит приготовиться к зимней прохладе.

Такими прогнозом на первый день второго месяца весны 2020-го поделилась на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам 1 апреля погода особо не будет шутить. В частности, повсеместно в стране будет преобладать холодная воздушная масса.

В Украине апрель начнется с холода

В Украине апрель начнется с холода

Правда, на смену атмосферному фронту придет антициклон, поэтому в среду появится больше солнца и дневные градусы смогут подняться немного выше.

В то же время ощутимое потепление придет в страну только ближе к концу недели.

"Всем содержательной и здоровой самоизоляции после воскресной массовой, типично украинской, самоизоляции по паркам и лесах", – подытожила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 19 апреля. Только в конце месяца в стране ожидается теплая и ясная погода.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
синоптик погода
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