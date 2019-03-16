Надвигается атмосферный фронт: синоптик предупредила о непогоде в Украине

В Украину идет атмосферный фронт, который принесет дожди и сильный штормовой ветер.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, 16 марта непогода уже доберется до юга, на востоке осадков не ожидается.

17 марта ночью на большей части Украины, днем в восточных областях, Приазовье, в Карпатах и на Закарпатье небольшой, местами умеренный дождь, местами с мокрым снегом; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в Украине местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°, в Карпатском регионе и на юге Одесской 15-18° тепла; в горных районах ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

Как сообщал OBOZREVATEL, окончательное потепление придет в Украину в конце марта, до этого же на протяжении первого месяца весны будут наблюдаться температурные качели.

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