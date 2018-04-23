"Начнут расстреливать – запускайте журавликов": военный журналист высмеял "бунтарей" России

Акция в поддержку "свободного интернета" в России с запуском из окон бумажных самолетиков – смешная, хоть и за нее можно получить тюремный срок.

"Смотрю я на эти видео, где в поддержку "Телеграм" запускают самолетики, смеюсь.... Хотя не смешно, в такой безвольной стране как РФ за самолетик из окна можно вполне схлопотать двушечку и радостно лезть в автозак - бунтари, че. Таким безволием вы просто обязываете Путина начать репрессии. И когда будут расстреливать во дворах, будете запускать журавликов. Но уже тайно, без окна и видео в интернет", - написал военный журналист Мирослав Гай в Facebook.

Он также напомнил соседям ,как протестуют в Украине.

"Когда органы при Януковиче блокировали ряд сайтов, на тот момент это был и EX.ua, тысячи украинцев присоединились к DDOS атакам на правительственные сайты и смогли вывести их из строя. Люди скачивали программу, запускали ее и на целый день и уходили на Майдан. Так как все делали через Тор браузер, то как не грозились, а поймать почти никого не удалось. Через несколько дней властям пришлось разблокировать ЕХ.

Когда в Украине кого-то садили в автозак, то толпа окружала его, вытаскивала своих и зжигала и автозак и машины сопровождения. Оружие применили на Майдане потому, что к нам оказалось опасно подойти на дистанцию брошенного камня", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Обозреватель", в России приняли решение о блокировке всех сервисов Telegram на территории страны.