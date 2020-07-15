На Западе Украины объявили желтый уровень опасности: идут новые грозы

В Украине объявили штормовое предупреждение в западных областях. В регионе ожидают сильные грозы.

Об этом 16 июля сообщила в Facebook ГСЧС. Спасатели объявили желтый уровень опасности.

В западных областях страны в четверг, 16 июля, метеорологи пообещали грозовые дожди днем с умеренным ветром в пределах 3-8 м/с.

ГСЧС объявила желтый уровень опасности на западе Украины (Facebook ГСЧС)

Прогноз погоды на 16 июля (Укргидрометцентр)

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в четверг, 16 июля, будет дождливой преимущественно в западных регионах, в Винницкой и Житомирской областях.