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На Западе Украины объявили желтый уровень опасности: идут новые грозы

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Общество
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На западе Украины синоптики пообещали грозовые дожди

На западе Украины синоптики пообещали грозовые дожди.

В Украине объявили штормовое предупреждение в западных областях. В регионе ожидают сильные грозы.

Об этом 16 июля сообщила в Facebook ГСЧС. Спасатели объявили желтый уровень опасности.

В западных областях страны в четверг, 16 июля, метеорологи пообещали грозовые дожди днем с умеренным ветром в пределах 3-8 м/с.

ГСЧС объявила желтый уровень опасности на западе Украины

ГСЧС объявила желтый уровень опасности на западе Украины (Facebook ГСЧС)

Прогноз погоды на 16 июля

Прогноз погоды на 16 июля (Укргидрометцентр)

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в четверг, 16 июля, будет дождливой преимущественно в западных регионах, в Винницкой и Житомирской областях.

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