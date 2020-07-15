На Западе Украины объявили желтый уровень опасности: идут новые грозы
На западе Украины синоптики пообещали грозовые дожди.
В Украине объявили штормовое предупреждение в западных областях. В регионе ожидают сильные грозы.
Об этом 16 июля сообщила в Facebook ГСЧС. Спасатели объявили желтый уровень опасности.
В западных областях страны в четверг, 16 июля, метеорологи пообещали грозовые дожди днем с умеренным ветром в пределах 3-8 м/с.
ГСЧС объявила желтый уровень опасности на западе Украины (Facebook ГСЧС)
Прогноз погоды на 16 июля (Укргидрометцентр)
Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в четверг, 16 июля, будет дождливой преимущественно в западных регионах, в Винницкой и Житомирской областях.
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