Хотел взять регион "под контроль": на Закарпатье задержали опасного криминального "авторитета"

На Закарпатье полиция задержала криминального "авторитета", который планировал контролировать преступные группы в регионе.

Об этом сообщил начальник областного управления стратегических расследований Нацполиции Андрей Иванкив, передает сайт пресс-службы Национальной полиции Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По словам Иванкива, 55-летний уроженец Армении собирал вокруг себя своих сторонников из криминальной среды и планировал взять под свою "крышу" и контроль преступные группы, которые собираются "работать" в регионе.

npu.gov.ua

"Когда начали отрабатывать информацию, выяснили, что этого человека в прошлом году был выдворено за пределы Украины с пятилетним запретом въезда. Однако человек с такими данными через официальные пункты пропуска на территорию нашей страны не выезжал, поэтому для идентификации личности и последующего установления путей попадания в Украину отправили соответствующий запрос к коллегам из Армении", – рассказал Иванкив.

В 2019 году за нарушение миграционного законодательства был задержан с последующим выдворением за пределы Украины.

npu.gov.ua

npu.gov.ua

"Однако решение суда о выдворении неоднократно оспаривали в судах его представители, что затягивало процесс, но уже в августе прошлого года "авторитет" принудительно покинул территорию. По информации оперативников, мужчина пересек границу через пункт пропуска в Черновицкой области, предоставив при этом поддельный паспорт.Ответ иностранных коллег на наш запрос только подтвердил эту информацию", – отметил руководитель управления стратегических расследований.

Кроме того, было установлено, что данное лицо планирует взять под свой так называемый криминальный контроль регион. Чтобы его не задержали, человек долго не оставался на одном месте и каждые три-четыре дня менял места жительства. Данный факт был препятствием в планировании мероприятий по его задержанию.

npu.gov.ua

npu.gov.ua

Человек имеет за плечами немалый тюремный опыт – 12 лет лишения свободы. В свое время за свои "достижения" получил от "вора в законе" определенный статус в преступном мире.

Сейчас сотрудниками областной миграционной службы в отношении мужчины составлены административные протоколы. В ближайшее время будет решен вопрос о его принудительного выдворения с территории Украины.

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