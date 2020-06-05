На Закарпатье усилили карантин: что изменилось

В Закарпатской области усилят контроль за соблюдением карантинных мер.

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Об этом на своей Facebook-странице сообщил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров. Он заявил, что власти приняли решение усилить контроль со стороны нацполиции, патрульных и нацгвардии.

Так, они будут тщательнее наблюдать за соблюдением карантинных норм во время регулярных пассажирских перевозок, в местах общественного питания и в местах торговли. Службы будут проверять носят ли люди маски и соблюдают ли социальную дистанцию.

Алексей Петров Укринформ

В то же время, районные администрации, городские исполкомы и ОТГ должны усилить контроль за соблюдением этих же мер на местах, обеспечить проведение дезинфекции и проводить с людьми объяснительные работы насчет необходимости карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 5 июня не будут открывать рестораны и кафе, а также бассейны, хотя это и предусмотрено очередным этапом ослабления карантина в Украине.

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