В Закарпатской области в мае 2020 одному из новорожденных мальчиков дали имя Зеленский.

Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции в Facebook. Отмечается, что имя Зеленский попало в перечень редкоупотребляемых имен вместе с такими, как Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар (для мальчиков) и Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия Ванесса, Глория (для девочек).

В то же время самыми распространенными именами, которыми называли закарпатцы мальчиков: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав. Самые распространенные женские имена: Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.

Отметим, на Закарпатье в поселке Среднее Ивановского района живет трехлетний мальчик, которому родители-цыгане дали имя Янукович. Брежинский Янукович Иванович родился в декабре 2009-го, перед президентскими выборами.

На Закарпатье ребенка назвали Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство юстиции Украины в ответ на журналистский запрос обнародовало список самых популярных имен для новорожденных в Одессе по итогам 2019 года.