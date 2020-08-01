На Закарпатье мужчина избил 12-летнюю девочку: мать пострадавшей заявила о сотрясении мозга. Видео 18+

В селе Турья Пасека Закарпатской области 39-летний мужчина избил 12-летнюю девочку, которая на велосипеде сбила его семью.

Инцидент произошел на территории курортного комплекса "Воеводино" 26 июля, сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мужчина отбросил велосипед, нанес удар ладонью девочке и выбросил ее мобильный телефон. Мама девочки обратилась в полицию. На месте вызвали скорую помощь. Сейчас девочка в больнице", – подчеркнула пресс-секретарь Национальной полиции Закарпатской области Анна Дан.

Местный активист Павел Павлов обнародовал видео с матерью велосипедистки, в котором она рассказала о травме головы у дочери и стрессе. Также на видео показаны записи с камер видеонаблюдения с инцидентом.

"Мы отдыхали в воскресенье в "Воеводино", дочь каталась на велосипеде и упала. Неизвестное лицо ее побило, ударило по голове. Разбил он и телефон. Ребенок сейчас лежит с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. У ребенка очень сильные головные боли, рвота. Главное – очень большой страх, ребенок закрылся", – отметила женщина.

Правоохранители добавили, что назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, чтобы установить степень тяжести телесных повреждений.

(Внимание! На видео присутствуют сцены насилия)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Позняках водитель избил велосипедиста, который сделал ему замечание из-за неправильной парковки.