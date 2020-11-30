На Волыни женщины подрались в автобусе из-за маски. Видео

В воскресенье, 29 ноября, в междугородном автобусе сообщением Ковель – Луцк произошла драка из-за отказа пассажирки надеть маску.

Как сообщает местное издание "Конкурент", одна из пассажирок попросила всех надеть маски, поэтому разгорелась ссора (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Особенно протестовала женщина на переднем сиденье, которая заявила, что "уже переболела". А когда ее начали снимать на телефон, она потеряла самообладание.

"На ср*ку себе натяни", – начала кричать женщина.

Она надела маску только после того, как первая пассажирка позвонила в полицию. Средство защиты ей дал кто-то из присутствующих в автобусе.

Однако когда первая женщины готовились к выходу, между ними снова возник словесный конфликт, а затем они начали таскать друг друга за волосы и давать пощечины по лицу.

Первая пассажирка заявила, что вторая сломали ей очки за 5 тысяч гривен.

"Пох*й мне твои очки", – выкрикнула вторая женщина.

Чем закончился инцидент, не сообщается.

Как писал OBOZREVATEL, в Мариуполе четверо молодых людей избили пассажира троллейбуса из-за замечания о маске.