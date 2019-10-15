На Украину обрушатся магнитные бури: как спастись

Землю накроют две магнитные бури 24 и 25 октября. После этого магнитосфера успокоится и до 11 ноября бурь не предвидится.

Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. По имеющейся информации, именно в эти дни шторм на Солнце скажется на самочувствии людей.

Незначительные магнитные колебания также возможны 26 октября, бури ожидаются слабыми — на уровне G-1.

Медики отмечают, что в большей степени негативному влиянию магнитных бурь будут подвержены люди, страдающие хроническими заболеваниями, а также те, кто имеют проблемы сердечно-сосудистого характера, и гипертоники.

Магнитные бури Hyser

Им нужно проявить особое внимание к своему здоровью и самочувствию во время магнитных бурь и держать под рукой назначенные лечащим врачом медицинские препараты.

Однако даже те, кто не имеет серьезных проблем со здоровьем, могут почувствовать ухудшение самочувствия в период геомагнитных колебаний.

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Головные боли, головокружения, боль в суставах, бессонница или напротив повышенная сонливость, апатия – все это вполне вероятно в дни магнитных бурь.

Улучшить самочувствие поможет строгое соблюдение режима дня, полноценный отдых, сбалансированное питание, пребывание на свежем воздухе и положительные эмоции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в период магнитных бурь риски для здоровья людей значительно повышаются. Особенно уязвимы в эти дни центральная нервная и сердечно-сосудистая системы.

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