На Украину надвигается снег: синоптики напугали прогнозом

В понедельник, 30 марта, в Украине ожидаются осадки в виде снега.

По прогнозам Укргидрометцентра, во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях местами небольшой снег.

Температура воздуха на западе ночью составит −1...+2 градуса, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +5...+8 градусов.

Прогноз погоды в Украине pixabay.com

На остальной территории Украины без осадков. В северных и центральных областях ночью прогнозируется 0...+7 градусов, днем температура воздуха составит +7...+13 градусов.

В восточной части ночью ожидается до +5...+8 градусов, днем +13...+15 градусов.

На юге страны ночью прогнозируется +5...+7 градусов, днем воздух прогреется до +15...+17 градусов.

Погода в Украине 30 марта

Ветер северо-западный, северный, 6-12 м/с, на западе местами с порывами до 15-20 м/с, на востоке – юго-западный, 3-8 м/с.

Как писал OBOZREVATEL ранее, погода в Украине в апреле обещает быть холодной и сырой. Тепло и солнце вернутся только в третьей декаде месяца.

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