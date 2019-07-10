На Украину надвигается самая мощная за 10 лет магнитная буря

Украинцев 15 июля ожидает одна из самых сильных за последнее десятилетие магнитная буря.

Специалисты предупреждают, что ухудшение самочувствия может наблюдаться с субботы, 13 июля. Может появится головокружение, общая апатия, сонливость, тошнота, озноб, раздражительность, говорят медики.

Поэтому тем, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы – нужно позаботиться о том, чтобы под рукой были необходимые лекарства.

Метеоудар

Следующая метеоволна накроет Землю в конце месяца – 29 июля. Она будет менее интенсивная, чем предыдущая, однако может также существенно повлиять на самочувствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года украинцев ждет жаркая погода. Причем, уровень градуса в этом году опять побьет рекорды.

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