На Украину надвигается антициклон Валентин: какую погоду принесет в регионы

Погода в Украине в среду, 25 ноября, обещает быть сухой на западе и юге. Осадки там будет блокировать антициклон Валентин.

При этом его действия не хватит на восточные и северные регионы, которые затронет атмосферный фронт с дождем и мокрым снегом. Таким переменчивым прогнозом поделилась народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, фаза осадков на востоке и севере будет зависеть от температуры воздуха. Там она в течение дня среды будет колебаться в пределах +1... +4 градусов.

На остальной же территории теплее – до +4... + 8 градусов. А ветер в стране будет западным, умеренным.

В Киеве 25 ноября ожидается облачная погода – с туманом или незначительным дождем. Ветер будет завивать с запада, по сравнению с предыдущим днем, он немного ослабнет. Столбики термометров в столице поднимутся до +6 градусов.

"Кто загрустил в эту серую пору, напоминаю, что уже меньше месяца остается до 21 декабря, Дня зимнего солнцестояния, когда солнце начнет зевать, потягиваться и открывать глаза на весну", – подытожила свой прогноз Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Роман Мурмыло рассказал, что потепление в Украине начнется с 26 ноября. В отдельных регионах воздух будет прогреваться до +10 градусов.