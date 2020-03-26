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26 марта • обновлено в 12:05
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Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
Советник по коммуникаций, агентство E'COMM Все статьи автора

На тоновані вікна в палатах VIP кошти є, а на тарілку супу для бійців нема

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У бога відмінне почуття гумору, звісно.

Наш відлік інфікованих коронавірусом почався з куршевелівських туристів. В той час, коли всі боялись тих, хто повертався зі своїх тяжких робіт по всьому світу. Поки гастарбайтерів чморили і звинувачували у рознесенні "зарази", наші мільйонери і інші не бідні достойники вже мали на руках тести-підтвердження про власну інфікованість. І прийняли рішення замовчати цю інформацію. Більше того, не маючи явних симптомів, продовжували ходити на роботу і спілкуватися з великою кількістю людей.

За чутками, і Верховна Рада, і Офіс президента, і деякі інші владні структури в паніці - і активно тестуються. Може ще і тому в Одесу, наприклад, відправили всього кілька тисяч тестів із тих 250, що доставили з Китаю.

З коронавірусом наші можновладці не можуть домовитися, як звикли це робити завжди. А от забезпечити собі елітні умови в разі захворювання, можуть.

На скріні - вимоги до обладнання палат для VIP-пацієнтів та вимоги до медичного персоналу. Це означає, що всі чиновники високого рівня матимуть інші, значно кращі, умови лікування. І, відповідно, значно більше шансів на одужання.

Ви уявили подібне ще в якійсь країні світу?! За виключенням Рашкостану хіба.

Ну ще один документ. За підписом заступниці глави Офісу президента Анни Коваленко. Це - звернення в тоні наказу до голів обласних державних адміністрацій з вимогою забезпечити харчування у військових частинах Збройних Сил України. Бо винен коронавірус.

На тоновані вікна в палатах VIP кошти є, а на тарілку супу для бійців нема
На тоновані вікна в палатах VIP кошти є, а на тарілку супу для бійців нема
На тоновані вікна в палатах VIP кошти є, а на тарілку супу для бійців нема

Ви розумієте? У них є кошти на тоновані вікна в палатах VIP - пацієнтів, але немає на тарілку супу для бійців, які знаходяться на бойових позиціях.

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Автор
Зоя Казанжи Зоя Казанжи
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Зої Казанжи
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