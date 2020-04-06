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6 апреля • обновлено в 16:04
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На Тернопольщине десятки врачей заболели коронавирусом: озвучена печальная цифра

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В Тернопольской области коронавирусом заболело 44 работника медицинских учреждений.

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Из них 35 – из Монастырисского района, который больше всего в регионе пострадал от эпидемии. Об этом на странице в Facebook сообщил Тернопольский штаб по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что только у одного из врачей это заболевание не связано с профессиональной деятельностью.

На Тернопольщине коронавирусом заболели 44 медика

На Тернопольщине коронавирусом заболели 44 медика

В частности, случаи заражения коронавирусной инфекцией среди тернопольских медиков зафиксировано:

  • 35 – в Монастырисском районе;

  • 2 – в Залещицком районе;

  • 4 – в Кременецком районе;

  • 1 – в Козивском районе;

  • 1 – в Бучацком районе;

  • 1 – врач из Тернополя (его заболевание не связано с профессиональной деятельностью).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области умер 57-летний священник Олег Винников, у которого первым в регионе диагностировали COVID-19.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина Тернополь
Тег
медики
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
С утра же было озвучено, что на Тернопольщине никто не заболел? Тесты на короновирус привезли, наконец-то?
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Олег, там только врачи болеют, пациенты сразу мрут ...
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