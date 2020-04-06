На Тернопольщине десятки врачей заболели коронавирусом: озвучена печальная цифра

В Тернопольской области коронавирусом заболело 44 работника медицинских учреждений.

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Из них 35 – из Монастырисского района, который больше всего в регионе пострадал от эпидемии. Об этом на странице в Facebook сообщил Тернопольский штаб по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что только у одного из врачей это заболевание не связано с профессиональной деятельностью.

На Тернопольщине коронавирусом заболели 44 медика

В частности, случаи заражения коронавирусной инфекцией среди тернопольских медиков зафиксировано:

35 – в Монастырисском районе;

2 – в Залещицком районе;

4 – в Кременецком районе;

1 – в Козивском районе;

1 – в Бучацком районе;

1 – врач из Тернополя (его заболевание не связано с профессиональной деятельностью).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области умер 57-летний священник Олег Винников, у которого первым в регионе диагностировали COVID-19.

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