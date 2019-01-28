''На случай открытой агрессии": ВСУ усилились резервной танковой бригадой

В Украине создали резервную танковую бригаду, бойцы которой будут задействованы в случае открытой агрессии против государства.

Ее формирование продолжалось на протяжении нескольких последних лет. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время посещения харьковских оборонных предприятий, пишет "Укринформ".

"Мы добились создания корпуса резерва и танковой бригады резерва. Это подготовленная техника, которая заправлена, у нее есть экипажи, и в случае обострения ситуации или открытой агрессии корпус готов в краткие сроки приступить к выполнению задания", – пояснил министр обороны.

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Напомним, что в 2018 году украинская армия получила более 3500 единиц вооружения и техники, из них 2000 – это новое и модернизированное оружие.

Как писал OBOZREVATEL, в августе во время репетиции военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве показали модернизированные танки Т-64БВ, которые считаются основными для вооруженных сил.

Так, боевые машины получили новые прицелы ночного видения, радиостанции с радиусом действия до 70 км и GPS-навигацию.

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