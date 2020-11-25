На Ривненщине от COVID-19 умер переизбранный глава ОТГ

От осложнений COVID-19 ушел из жизни переизбранный на местных выборах-2020 глава Малолюбашанской ОТГ Костопольского района Ривненской области Виктор Талащук.

Об этом 25 ноября сообщил его родственник, депутат Ривненского горсовета Александр Курсик на своей странице в Facebook.

"Не хотим верить! Ушел от нас отец, друг, мудрый управленец, искренний патриот, идеальный дедушка, папуля и человек... Вечная память!" – написал он.

Согласно информации на сайте сельсовета, он родился 23.09.1965 года в Малой Любаше.

После школы с отличием окончил Харьковский автотранспортный техникум.

Позже получил высшее образование: учился в Луцком государственном университете и Академии государственного управления при президенте Украины.

В разные годы работал инженером по безопасности дорожного движения, в должности председателя хозрасчетного трудового объединения молодежи "Прогресс", на руководящих должностях коммерческих предприятий.

Создал подростковый военно-патриотический клуб "Эдельвейс", был президентом спортивно-оздоровительного клуба "Чемпион".

Возглавлял Ривненскую областную общественную организацию "Гражданский актив за развитие территории".

С 2006-го по 2014 год занимал должность председателя Костопольского райсовета.

В 2015 году работал заместителем директора по техническому развитию Ривненского областного производственного КП "Ривнеоблводоканал".

С 2015-го по январь 2018 года был заместителем сельского головы по вопросам деятельности исполнительного органа Малолюбашанского сельского головы.

Избирался депутатом Костопольского городского совета 2002-2006 годов, а также трижды депутатом Костопольского районного совета в 2006, 2010 и 2015 годах.

На должность председателя Малолюбашанской ОТГ был избран в конце декабря 2017 года.

Переизбран на эту должность на местных выборах-2020.

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