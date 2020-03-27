Главная Новости
27 марта • обновлено в 12:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

На польской границе образовались огромные очереди. Фото и видео

2.1т
Читать материал на украинском

На действующих пунктах пропуска на польско-украинской границе, количество которых сократилось после закрытия границ из-за распространения коронавируса, продолжают образовываться огромные очереди.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Фото и видео желающих вернуться в Украину опубликовал на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. Отметим, что 27 марта в полночь погранслужба полностью прекращает сообщение через пункты пропуска (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

В Украину прорываются сотни людей: на польской границе образовались огромные очереди. Фото и видео

Facebook/Igor Zinkevych

"Вот такая ситуация на границах Украины со вчерашнего вечера и до сих пор, очень много людей стоят чтобы попасть в Украину", – сказано в сообщении.

На фото видно, что ажиотаж на границе действительной большой. Очереди состоят из сотен людей.

Как отметил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале, многие из людей, которые стоят в очереди на польско-украинской границе, не имеют даже защитных масок, а также не придерживаются дистанции между друг другом.

В Украину прорываются сотни людей: на польской границе образовались огромные очереди. Фото и видео

Facebook/Igor Zinkevych

В Украину прорываются сотни людей: на польской границе образовались огромные очереди. Фото и видео

Facebook/Igor Zinkevych

В Украину прорываются сотни людей: на польской границе образовались огромные очереди. Фото и видео

Facebook/Igor Zinkevych

Как сообщили в Telegram-канале PavlovskyNews, такая пробка связана с дополнительными проверками на границе. Всем измеряют температуру, а в случае подозрения на болезнь, санитарно-карантинное подразделение забирает пациента на проверку.

"Меры пограничного контроля сейчас дольше обычного мы выполняем указание главного санитарного врача. Оно обязывает людей подписать добровольное согласие на самоизоляцию", – рассказал начальник отдела коммуникаций погранслужбы Олег Бойко.

В связи с последним днем пересечения границы, частные пассажирские перевозки взвинтили цены в десятки раз. Так за поездку из Чехии в Украину придется выложить порядка 300 долларов.

Отметим, на время карантина из-за коронавируса Польша перекрыла пограничное движение на польско-украинской государственной границе с 00:00 15 марта 2020 года.

Кроме того, Польша с 10 марта ввела новые санитарные нормы пересечения границы с Украиной. Теперь каждый, кто заезжает в страну на поезде, автобусе, личном авто обязан заполнить специальную анкету и пройти медосмотр.

Ранее OBOZREVATEL показывал огромные очереди из желающих пересечь границу.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что до конца пятницы, 27 марта, будет полностью закрыта государственная граница Украины и прекращены все пассажирские перевозки.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
1
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Odessa Max
Odessa Max
Жопы мыть идите, нех толпу создавать и бацилу тащить в Украину
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги