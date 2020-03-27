В Украину прорываются сотни людей: на польской границе образовались огромные очереди. Фото и видео

На действующих пунктах пропуска на польско-украинской границе, количество которых сократилось после закрытия границ из-за распространения коронавируса, продолжают образовываться огромные очереди.

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Фото и видео желающих вернуться в Украину опубликовал на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. Отметим, что 27 марта в полночь погранслужба полностью прекращает сообщение через пункты пропуска (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Facebook/Igor Zinkevych

"Вот такая ситуация на границах Украины со вчерашнего вечера и до сих пор, очень много людей стоят чтобы попасть в Украину", – сказано в сообщении.

На фото видно, что ажиотаж на границе действительной большой. Очереди состоят из сотен людей.

Как отметил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале, многие из людей, которые стоят в очереди на польско-украинской границе, не имеют даже защитных масок, а также не придерживаются дистанции между друг другом.

Facebook/Igor Zinkevych

Facebook/Igor Zinkevych

Facebook/Igor Zinkevych

Как сообщили в Telegram-канале PavlovskyNews, такая пробка связана с дополнительными проверками на границе. Всем измеряют температуру, а в случае подозрения на болезнь, санитарно-карантинное подразделение забирает пациента на проверку.

"Меры пограничного контроля сейчас дольше обычного – мы выполняем указание главного санитарного врача. Оно обязывает людей подписать добровольное согласие на самоизоляцию", – рассказал начальник отдела коммуникаций погранслужбы Олег Бойко.

В связи с последним днем пересечения границы, частные пассажирские перевозки взвинтили цены в десятки раз. Так за поездку из Чехии в Украину придется выложить порядка 300 долларов.

Отметим, на время карантина из-за коронавируса Польша перекрыла пограничное движение на польско-украинской государственной границе с 00:00 15 марта 2020 года.

Кроме того, Польша с 10 марта ввела новые санитарные нормы пересечения границы с Украиной. Теперь каждый, кто заезжает в страну на поезде, автобусе, личном авто обязан заполнить специальную анкету и пройти медосмотр.

Ранее OBOZREVATEL показывал огромные очереди из желающих пересечь границу.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что до конца пятницы, 27 марта, будет полностью закрыта государственная граница Украины и прекращены все пассажирские перевозки.

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