На полигоне в Черниговской области загорелись палатки: пострадали трое военных

На полигоне у поселка Гончаровское Черниговского района загорелись две военные палатки, трое солдат получили ожоги.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В учреждении уточнили, что инцидент произошел на территории полигона оперативного командования "Север".

"У пгт Гончаровское Черниговского района на территории 242-го общевойскового полигона оперативного командования "Север" военной части 3321 Министерства обороны Украины в 02 ч. 00 мин. 28 февраля произошел пожар двух военных палаток УСБ-56. Огнем уничтожено палатки", – говорится в сообщении.

иллюстративное фото

Отмечается, что в результате пожара три человека получили ожоги верхних конечностей. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

В департаменте уточнили, что подразделения ДСНС к тушению не привлекались.

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