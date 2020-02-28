На полигоне в Черниговской области загорелись палатки: пострадали трое военных

На полигоне у поселка Гончаровское Черниговского района загорелись две военные палатки, трое солдат получили ожоги.
Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В учреждении уточнили, что инцидент произошел на территории полигона оперативного командования "Север".
"У пгт Гончаровское Черниговского района на территории 242-го общевойскового полигона оперативного командования "Север" военной части 3321 Министерства обороны Украины в 02 ч. 00 мин. 28 февраля произошел пожар двух военных палаток УСБ-56. Огнем уничтожено палатки", – говорится в сообщении.
иллюстративное фото
Отмечается, что в результате пожара три человека получили ожоги верхних конечностей. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
В департаменте уточнили, что подразделения ДСНС к тушению не привлекались.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве ураганный ветер сорвал крышу с отремонтированного здания казармы, а на полигоне "Широкий Лан" уничтожил палаточный городок.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!