На Львовщине женщина с ребенком попали в реанимацию из-за укуса змеи

Во Львовской области в Сколевском районе два человека попали в больницу из-за укуса змеи.

Как сказано в сообщении пресс-службы областной ГСЧС в Facebook, в субботу, 6 июля, в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы поступила женщина 1950 года рождения, жительница поселка Либохора.

По данным медикам, пострадавшую в левую ногу укусила змея. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

В тот же день около 23:20 в реанимационное отделение данной больницы поступил ребенок 2010 года, житель поселка Климец. Его также укусила змея, но в левую руку.

facebook.com/MNSLVIV/

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом девушку укусила змея во время купания в реке. ЧП произошло во время отдыха у реки Стугна. После выхода из воды пострадавшая заметила на ноге след от двух клыков, а рана начала болеть.

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