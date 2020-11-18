'Мы вам ничем не обязаны'. Под Киевом женщина умерла прямо под больницей, врачи отказались помочь: подробности

Под Киевом в Боярке врачи не госпитализировали 53-летнюю пациентку, у которой случился инфаркт. Они заявили, что у них нет мест. Врачи скорой помощи полчаса пытались реанимировать женщину прямо в старой машине с помощью массажа сердца и адреналина. Но безуспешно. Женщина умерла фактически под стенами реанимации.

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Дочь умершей Светланы Гончар Стефания Евстифеева до сих пор не может прийти в себя от того, что случилось. В больницу она отправляла маму, которую можно было спасти. А через час узнала о том, что она умерла.

После похорон она стала выяснять, что же произошло. Правда ее шокировала: маму просто не приняли в Боярскую центральную районную больницу, заявив, что у них нет мест.

"Мама заболела в среду, 21 октября. Была температура, ломило поясницу, суставы. У нее такое бывало, с почками проблемы. Она больше лежала, спала, не хотела кушать. Ночью, в четверг я вижу, что маме совсем плохо. Я позвонила в скорую помощь. Но там мне сказали, что не приедут – дайте ей таблетку и завтра обращайтесь к семейному врачу. Я настаивала: "Почему вы отказываете? Вы обязаны приехать". На что диспетчер, которая не представилась, но ее позывной 045, ответила: "Мы вам ничем не обязаны", – вспоминает Стефания.

Ночь была бессонной, под утро дочь Светланы немного поспала. И уже примерно в 12:10 набрала поликлинику. Но и тут ей отказали в помощи.

"Они мне сказали, что вызова принимают до 12 часов и ни минутой позже. И что врач уже уехала. Я просила, чтобы они связались с врачом, сказали ей заехать. Но там были непреклонны, мол, вызывайте теперь только в понедельник", – говорит OBOZREVATEL Стефания.

Но до понедельника Светлана Гончар уже не дожила. В воскресенье ей стало еще хуже. Отнялась верхняя губа, женщина стала бредить, путала имена внучек, не знала какой день и месяц. У нее появилась дрожь в руке. Стефания звонила везде, даже на горячую линию МОЗ, которая по выходным не работает.

Все-таки скорая приехала. "Два врача, девушки, я ничего плохого о них сказать не могу. Они делали все, что в их силах. Пытались маму успокоить. Сразу сказали, что это микроинсульт. Пытались сделать кардиограмму, но аппарат не работал. Брали кровь на сахар, им показалось, что есть запах ацетона, значит, может быть диабет. В это время одна из них звонила диспетчеру, чтобы та нашла место в больнице, куда можно госпитализировать маму. Диспетчер тоже уже нервничала. Она 50 минут не могла найти. Говорила, что делает все возможное. В конце концов решили везти в Боярскую больницу", – продолжает дочь Светланы.

Стефания успела собрать маме постельное белье, посуду. Напоследок она взглянула в глаза матери и сказала: "Мама, я тебя люблю". С мамой в больницу поехал отец Стефании и ее муж. Женщину спустили вниз на одеяле, положили на носилки в машине прямо на пол. Других условий там не было. Так и поехали.

Однако в Боярской центральной районной больнице пациентку по скорой никто не ждал.

"К ним вышел врач реанимации и вроде начмед. Они ее посмотрели, а потом заявили, мол, чего вы к нам привезли, у нас нет мест. И написали отказ в приеме. Сказали везти в Белую Церковь".

Светлане стало совсем плохо ото всего этого. Она уже ничего не могла сказать. Двое врачей скорой срочно прямо тут стали проводить реанимацию. Одна делала массаж сердца, вторая вводила адреналин. Ставили капельницу, отец ее держал. "Но мама умерла прямо в машине скорой. В заключении написано – от ишемической болезни сердца. Фактически, у нее произошел обширный инфаркт", – плачет дочь.

Врачи Боярской больницы так и не вышли к пациентке и не помогли даже в оказании помощи.

Сейчас Стефания Евстифеева написала заявление в полицию и собирается ехать в Генеральную прокуратуру. "Я хочу найти и наказать виновных в смерти моей мамы. Ее я не верну, но хотя бы больше они не смогут навредить другим больным", – говорит дочь умершей женщины.

В Боярской центральной районной больнице комментировать ситуацию отказались. Сослались на большую занятость и.о. медицинского директора Бориса Лявы. "Он еще и врач, и он очень занят, ему некогда. Пишите официальный запрос", – сказали в его приемной. Мы отправили запрос в больницу и ждем ответа.

Получить какой-то ответ по этой вопиющей ситуации не удалось ни в Боярской администрации, ни в администрации или районном совете Киево-Святошинского района. Дело в том, что там сейчас идет реорганизация и переход на новую систему управления – объединенных территориальных общин. То есть никто и ни за что там уже не отвечает.

В областной администрации сообщили, что создали комиссию и разбираются в ситуации. Результаты работы будут готовы через несколько дней.

Подобная ситуация вовсе не редкость в последнее время. Многие больницы переполнены из-за больных коронавирусом. Но это вовсе не повод отказывать в медицинской помощи другим пациентам. Тем более с серьезными проблемами. Ведь врачи не могли не видеть, в каком состоянии находится Светлана и что в наших скорых практически нечем оказывать помощь.