На Ивано-Франковщине более 100 людей отравились в столовой
В городе Коломыя 44 человека госпитализировали с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция
Еще 57 находятся на амбулаторном лечении
Все они отравились в столовой "Леон"
В Ивано-Франковской области с пищевым отравлением госпитализировали сразу 44 человека. Всего в больницы обратился 101 человек.
Как сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, все они употребляли пищу в столовой города Коломыя. Отмечается, что 57 человек находятся на амбулаторном лечении.
"24 сентября в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратился 101 человек, употреблявший пищу в столовой ООО "Леон" (г. Коломыя)". Из них 44 человека госпитализированы и 57 человек находятся на амбулаторном лечении", – сказано в сообщении.
Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.
Как сообщал OBOZREVATEL, на базе отдыха "Днепровские зори" в поселке городского типа Кирилловка Запорожской области в ночь на 2 июля произошло массовое отравление.