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14 апреля • обновлено в 08:35
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На Херсонщине у младенца подтвердился коронавирус

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В Херсонской области коронавирус обнаружили у 32-летней женщины и ее ребенка, которому нет и года.

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Об этом сообщил 13 апреля в своем Facebook глава Херсонской ОГА Юрий Гусев (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Состояние матери с ребенком удовлетворительное. Сейчас они находятся на самоизоляции. За ними установлен ежедневный медико-санитарный надзор", – поделился Гусев. Он уточнил, что больные контактировали с ранее заболевшим членом их семьи.

На Херсонщине у младенца подтвердился коронавирус

На Херсонщине у младенца подтвердился коронавирус

За сутки в регионе обнаружили 3 новых случая заражения. Заболела COVID-19 также 44-летняя женщина, которая недавно вернулась из Киева. Больная сейчас находится в областной инфекционной больнице. Ее состояние оценивают как стабильно тяжелое. Кроме того, пациентка получает кислород.

Всего в области зарегистрировали 34 случая заражения. Из них один человек выздоровел, еще один – скончался.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из больницы в Тернополе выписали пятерых детей, которые болели коронавирусом.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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