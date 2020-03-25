На Харьковщине подтвердили первый случай COVID-19, более 200 – на самоизоляции

В Харьковской области подтвержден первый случай коронавируса COVID-19, данные по нему отправлены в Киев.

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Об этом в эфире "UA:Харьков" рассказала главный санитарный врач области Любовь Махота, передает "Интерфакс-Украина". Она добавил, что более 200 человек в регионе находятся на самолизоляции.

Любовь Махота

"Деталей я еще рассказать вам не могу, но есть одно подозрение, есть лабораторно подтвержденный случай в Харькове", – отметила она.

Махота уточнила, что этот случай пока не учитывается алгоритмом Минздрава, потому что он предусматривает обязательное подтверждение национальной референс-лаборатории в Киеве.

"Подозрение официально уже зарегистрировано и направлено в отчетность в город Киев", – сказала главный санврач.

По ее словам, более 200 человек, которые вернулись из-за границы, находятся на самоизоляции. Также в розыске 10 человек, которые должны были самоизолироваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего в Украине уже заразились 145 человек, пятеро скончались и один выздоровел.

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