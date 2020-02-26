На границах у приезжих начали проверять температуру: в МВД рассказали подробности

На пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией, где пограничники начали температурный скрининг людей, следующих на въезд в страну, ситуация остается контролируемой круглосуточно.

Об этом сообщили на сайте пресс-службы Министерства внутренних дел Украины. Там отметили, что глава ведомства лично взял под контроль организацию мероприятий не только в данном пункте пропуска, но и в других на границе со странами ЕС, которые направлены на усиление контроля по недопущению распространения коронавируса в Украине.

В МВД добавили, что температурная проверка граждан, прилетающих в Украину, также осуществляется и в международных аэропортах.

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"В настоящее время принято решение силами Государственной пограничной службы и Министерства здравоохранения проводить температурный скрининг всех граждан, которые прибывают на территорию Украины. В частности, он будет осуществляться для граждан, которые следуют в Украину из любой страны мира, как авиасообщением, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины", – говорится в сообщении.

mvs.gov.ua

По информации пресс-службы, ситуация на границе находится под контролем в круглосуточном режиме. Кроме того, продолжается мобилизация всех необходимых ресурсов, в том числе по обеспеченности приборами для измерения температуры и средствами индивидуальной защиты.

"Эти меры Госпогранслужба осуществляет совместно с представителями Министерства здравоохранения Украины, фискальной службы и органами местного самоуправления", – сказано в сообщении.

mvs.gov.ua

В ведомстве добавили, что в случае фиксации на границе человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания он сразу же направляется на дополнительное обследование.

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