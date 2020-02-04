Под присмотром Путина и градом пуль: получится ли у Зеленского провести выборы на Донбассе

У президента Владимира Зеленского рассчитывают провести выборы на оккупированной территории Донбасса уже в 2020 году. Таким образом планируется, что очередные местные выборы пройдут одновременно по всей территории Украины уже этой осенью. Правда, о Крыме чиновники ничего не говорят.

На чьих условиях будут проведены выборы, и готовы ли к этому жители оккупированных территорий – читайте в OBOZREVATEL.

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Помощник президента Украины Андрей Ермак припустил, что на очередной встрече нормандской четверки" стороны смогут договорится о проведении выборов на Донбассе.

Они должны состоятся совместно с очередными местными выборами в Украине в конце октября 2020 года.

В ОРДЛО же настаивают на проведении выборов только на своих условиях, диктуемых Российской Федерацией.

В Украине сомневаются в возможности провести демократические выборы на Донбассе в такой короткий срок.

Выборы на Донбассе станут темой встречи в "нормандском формате"

Об этом заявил помощник украинского президента Андрей Ермак. По его словам, до следующей встречи "нормандской четверки" Украина должна проработать новый пакет договоренностей, который поможет согласовать будущие выборы на оккупированных территориях.

Андрей Ермак "Слово и Дело"

"Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы, по украинскому закону, прошли по всей территории Украины (включая ОРДЛО, – Ред.) в конце октября", — сказал он.

Отметим, что встреча лидеров стран "нормандского формата" должна состоятся в конце марта-начале апреля 2020 года. Однако в своем заявлении от 1 февраля Ермак говорит о более поздних строка: "Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в "нормандском формате". Я надеюсь, что она состоится, и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей".

Вероятно, рассматривается возможность проведения саммита в конце апреля-начале мая.

Камень преткновения

Основным спорным моментом в попытках сторон договорится о проведении выборов на Донбассе – это порядок выполнения пунктов минских соглашений.

Украина настаивает на выведении всех иностранных незаконных вооруженных формирований и взятии под контроль границы с РФ до выборов, на что указал и сам помощник Зеленского.

"У меня, как и у всех, много вопросов к Минским соглашениям, но это единственный документ, который сегодня согласован, подписан, и там действительно есть положение, согласно которому граница передается после выборов. Президент Зеленский сказал в Париже, что мы не можем с этим согласиться, потому что это противоречит украинскому законодательству", – прояснил он.

По словам Ермака, именно поэтому украинская сторона поднимает вопрос о том, как сегодня сделать так, чтобы граница до выборов была передана под контроль Украине.

"Если необходимы сегодня какие-то гарантии, еще что-то, давайте говорить. У меня есть опыт разных сложных переговоров. И есть необходимость услышать, даже если тебе сегодня абсолютно неприятна позиция другой стороны, – но для какого-то движения вперед нужно услышать, понять эту философию и попробовать сделать все, чтобы не уступая своих интересов, найти выход из этой ситуации", — заявил помощник Зеленского.

Андрей Ермак "Дело"

В Кремле же требуют сначала провести выборы и предоставить Донбассу особый статус, а после выводить иностранные войска и отдавать границу под контроль Украины.

Естественно, что под копирку московских требований, в непризнанных "республиках "Л/ДНР" отреагировали на заявление Ермака, заявив, что Киев якобы собирается переписать минские соглашения, что по их мнению, абсолютно недопустимо.

Так, глава "МИД" непризнанной "ДНР" Наталья Никонорова ответила Ермаку, что выборы на Донбассе возможны только после согласования с "республиками" особого статуса на постоянной основе и закрепление его в Конституции Украины.

"Напоминаем: внеочередные местные выборы в Донбассе могут состояться только после того, как будут проработаны и согласованы с представителями республик все правовые аспекты особого статуса на постоянной основе", — заявила сепаратистка, выразив сомнения, что Украина успеет согласовать с ними все правовые аспекты особого статуса до октября.

Выборы в "ДНР" "Капитал"

Какие шансы на проведение

В эфире ObozTV эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий усомнился в компетенции Ермака делать подобные громкие заявления. Чтобы всецело понимать ситуацию, необходимо знать, это его личное мнение, или это мнение президента. Военный эксперт склоняется к тому, что эти слова скорее были пиаром.

"Мы видим, что сейчас у нас используются те же самые технологии, которые у себя используют российские власти. На мой взгляд, если вспоминать о том, что сейчас происходит на Донбассе, об обстрелах и убийствах военнослужащих, то проведение выборов в октябре вообще не является реалистичным. Путин все равно будет продолжать делать все, чтобы показать, что он не влияет на эти территории", — заявил Козий.

Воплощение данного сценария в жизнь маловероятным считает и глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. По его словам, подготовится и провести демократические выборы на оккупированных территориях за такой короткий срок просто невозможно.

"В первую очередь, местные жители должны иметь доступ к украинским СМИ. Сейчас же, особенно после кодирования спутниковых украинских телеканалов, на оккупированных территориях полностью потеряли возможность просматривать украинские телеканалы. Открытый доступ касается не только телеканалов, но и печатных изданий, и интернет-СМИ. И принципиальным должно быть не просто включение телеканалов и медиа на время проведения выборов, а должен пройти достаточно долгий период, чтобы граждане находились в украинском информационном поле", — говорит Кошель.

Кодирование украинских каналов vchasnoua.com

"Для представителей политических сил, которые берут участие в выборах, должен быть беспрепятственный доступ ко всем населенным пунктам, чтобы они могли свободной агитировать и общаться с избирателями. Не последним является вопрос безопасности, выборы не могут проходить под дулом пистолета, там нужны украинские наблюдатели, наблюдатели от партий, там должны свободно работать члены комиссии", – добавил он в комментарии OBOZREVATEL.

На длительность процесса еще влияет и тот факт, что на оккупированных территориях не ведется Государственный реестр избирателей, на восстановление которого уйдет не мало времени. Если собрать все разом, для проведения демократических выборов по международным стандартам потребуется не один год.

"По моему мнению, если говорить о выборах, предстоит довольно длительный период восстановления работы политических партий, СМИ, центральных органов исполнительной власти, и он может занять несколько лет", – заявил Кошель.

Экс-заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука отметил, что одним ключевых требований со стороны Украины должно быть предоставление голоса во время проведения выборов переселенцам.

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По оценкам Туки, в выборах на Донбассе могут принять участие от 800 тысяч до 1 миллиона временно перемещенных лиц. На оккупированной территории число потенциальных избирателей составит порядка 1,5-2 миллиона человек.

По его мнению, можно рассматривать два варианта. Первый – обеспечение возможности для этих людей приехать на временно оккупированную территорию и проголосовать. "При этом им должна быть гарантирована безопасность", – заметил волонтер.

Второй – обеспечение голосования переселенцев непосредственно в месте их проживания на подконтрольной территории. "Если у государства есть механизмы обеспечения всех законодательных процедур голосования", – сказал он.

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