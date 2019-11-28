На Донбассе ввели новый порядок передвижения: что изменится

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе с 28 ноября начнет действовать новый порядок въезда и выезда в террористические "Л/ДНР" и обратно на свободную территорию Украины.

Как сообщили на странице штаба ООС в Facebook, он затронет как людей, так и перемещение товаров. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 17 июля 2019 года №815.

В частности, в документе указано, что въезд/выезд лиц, в том числе транспортных средств, с помощью которых они перемещаются, а также перемещение товаров на временно оккупированные территории и с таких территорий осуществляется через определенные контрольные пункты. Их количество и местонахождение определяются решением командующего Объединенных сил.

Для пересечения линии разграничения иностранцами и лицами без гражданства необходимо предъявить любой документ, определенный статьей 15 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и иметь разрешение физическому лицу.

Граждане Украины в направлении временно оккупированной территории могут следовать при предъявлении паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для отъезда за границу, временного удостоверения гражданина Украины на основании разрешения физическому лицу.

Также действуют требования в отношении несовершеннолетних украинцев. Так, граждане Украины, которые не достигли 14-летнего возраста, направляются на временно оккупированные территории по паспорту гражданина Украины для выезда за границу или свидетельству о рождении, а граждане Украины в возрасте от 14 до 16 лет – по паспорту гражданина Украины или паспорту гражданина Украины для выезда за границу с соблюдением требований пунктов 3-6 Правил, предусмотренных постановлением Кабмина от 27 января 1995 года №57. Разрешение физическому лицу на них выдается тому, кто осуществляет сопровождение.

КПВВ на Донбассе "Украинская правда"

При этом уточняется, что нотариально заверенное согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, если ребенок возвращается на временно оккупированные территории в сопровождении того законного представителя, с которым осуществил выезд.

"Кроме того, с целью обеспечения права граждан Украины на образование предоставлена ​​возможность въезда на временно оккупированные территории и выезда с них граждан Украины в возрасте от 14 до 16 лет, обучающихся в учебных заведениях на контролируемой украинскими властями территории, без сопровождения законных представителей, проживающих в ОРДЛО при наличии документа, подтверждающего обучение в учебном заведении на контролируемой территории Украины и на основании разрешения физическому лицу", – говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что въезд на временно оккупированную территорию Украины граждан Украины, которые выехали с этой территории для оформления документов, осуществляется при предъявлении справки, выданной территориальным органом или подразделением Государственной миграционной службы.

Также необходимо обратить внимание, что при выезде с временно оккупированных территорий граждане Украины должны иметь разрешение физическому лицу и предъявить любой документ, подтверждающий гражданство Украины.

Кроме того, пересечение линии разграничения в направлении подконтрольной украинской власти местности гражданами Украины, которые не достигли 14-летнего возраста, происходит при предъявлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу или свидетельства о рождении, а гражданами Украины в возрасте от 14 до 16 лет – паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу в сопровождении законных представителей на основании разрешения физическому лицу, выданного сопровождающему.

"Уехать с временно оккупированных территорий возможно и по справке, подтверждающей предоставление документов для последующего оформления и получения паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Она должна быть выдана территориальным органом или подразделением ГМС. Также граждане Украины, которые родились на временно оккупированной территории и не получили свидетельство о рождении украинского образца, выезжают с временно оккупированной территории вместе с сопровождающим лицом и по его паспортным документам и документам, подтверждающим факт их рождение", – уточнили в штабе ООС.

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Кроме того, украинцев предупредили, что с 1 декабря все контрольные пункты въезда-выезда в районе ООС переходят на зимний график работы.

"Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08.00 до 17.00. Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок", – говорится в официальном объявлении.

Примечательно, что на новые правила передвижения в зоне ООС отреагировал советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. На своей странице в Facebook он оценил их как упрощение жизни граждан, живущих в ОРДЛО.

"Победа! Облегчили жизнь родителям при прохождении КПВВ с детьми! Теперь для пересечения линии разграничения детям достаточно иметь с собой свидетельство о рождении. Это экономит и время, и деньги, которые нужно было потратить на изготовление загранпаспорта. Кроме того, теперь действует упрощенная процедура перемещения товаров через КПВВ, устранено такое определение, как ручная кладь. КПВВ убрать невозможно, но упростить жизнь нашим людям реально и мы постоянно над этим работаем!" – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сивохо заявил, что первым шагом в вопросе реинтеграции оккупированных территорий Донбасса должно стать более человечное отношение к людям, пересекающим линию разграничения. По его мнению, усиленные меры безопасности "давят на человека".

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