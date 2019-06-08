На Донбассе развернулись тяжелые бои: террористы пошли в атаку

Оккупационные войска Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения ООС с запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщается на странице операции и объединения сил в Facebook, оккупанты вели огонь из населенных пунктов Саханка и Веселое.

"Оккупанты прицельно вели огонь из 122 мм артиллерии, пушек и танков по нашим позициям в районе населенных пунктов Водяное и Лебединский. Противник выпустил более 120 снарядов из 122 мм ствольной артиллерии и около 28 танковых снарядов", – пишет пресс-штаб ООС.

Обстрелы украинских военных ООС

Также из тяжелого вооружения были обстрелы и на Горловском направлении.

"Оккупанты вели огонь из 120 и 80 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового вооружения" – сказано в сообщении.

Сообщается, что ВСУ дали адекватный ответ на обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Потери врага уточняются.

К счастью, в результате обстрелов погибших среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По данным очевидцев, бои стали очень интенсивными после 11:00. Они длились почти весь день, передает издание Donbass.ua

"Около 11.20 начали работать три 122-мм пушки путинских на севере Горловки".

После 12:00 ВСУ начали давать ответный огонь. Работала артиллерия.

"Горловка. С 12.00 пошла ответка ВСУ. Правда одновременно и прилеты продолжались".

"Горловка. 13:44. Нехарактерные для этого времени суток близкие бабах, одиночные, с большим интервалом".

"14:05. Прилет как-будто в стороне Гольма".

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинские военные поддаются на провокации, стреляй по террористам в жилых домах, школах или больницах на Донбассе.

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