ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги

/Общество

На Донбассе развернулись тяжелые бои: террористы пошли в атаку

702Читать материал на украинском

Оккупационные войска Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения ООС с запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщается на странице операции и объединения сил в Facebook, оккупанты вели огонь из населенных пунктов Саханка и Веселое.

"Оккупанты прицельно вели огонь из 122 мм артиллерии, пушек и танков по нашим позициям в районе населенных пунктов Водяное и Лебединский. Противник выпустил более 120 снарядов из 122 мм ствольной артиллерии и около 28 танковых снарядов", – пишет пресс-штаб ООС.

Новости
"Откровенная ложь!" Пресс-секретаря Зеленского разнесли за скандальное заявление о Донбассе
Обстрелы украинских военных

Обстрелы украинских военных

ООС

На Донбассе развернулись тяжелые бои: террористы пошли в атаку

Также из тяжелого вооружения были обстрелы и на Горловском направлении.

"Оккупанты вели огонь из 120 и 80 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового вооружения" – сказано в сообщении.

На Донбассе развернулись тяжелые бои: террористы пошли в атаку
На Донбассе развернулись тяжелые бои: террористы пошли в атаку

Сообщается, что ВСУ дали адекватный ответ на обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Потери врага уточняются.

К счастью, в результате обстрелов погибших среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По данным очевидцев, бои стали очень интенсивными после 11:00. Они длились почти весь день, передает издание Donbass.ua

Новости
"Они не сепаратисты!" В Европе признали вторжение России на Донбасс

"Около 11.20 начали работать три 122-мм пушки путинских на севере Горловки".

После 12:00 ВСУ начали давать ответный огонь. Работала артиллерия.

"Горловка. С 12.00 пошла ответка ВСУ. Правда одновременно и прилеты продолжались".

"Горловка. 13:44. Нехарактерные для этого времени суток близкие бабах, одиночные, с большим интервалом".

"14:05. Прилет как-будто в стороне Гольма".

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинские военные поддаются на провокации, стреляй по террористам в жилых домах, школах или больницах на Донбассе.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel