На Донбассе мать избила фельдшера, требуя сделать ребенку тест на коронавирус
Женщина ругалась матом и повредила медицинское оборудование
Остальные члены семьи просто наблюдали за происходящим
На место конфликта вызвали полицию и составили протокол
На Донбассе агрессивная мать избила фельдшера скорой помощи, разбила пульсометр и повредила сумку с медикаментами, нецензурной бранью требуя сделать ПЦР-тест на коронавирус ребенку.
Происшествие случилось в воскресенье, 29 ноября, в Славянске. Об этом сообщила пресс-служба Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в в Facebook.
"Шокирующим также является тот факт, что другие члены семьи безразлично за всем этим безобразием наблюдали. К счастью, с фельдшером все в порядке, по сравнению с тем, что могло произойти", – говорится в сообщении.
На место конфликта был вызван наряд полиции и составлен протокол. Однако неизвестно, какое наказание понесет нападавшая.
В пресс-службе напомнили, что бригады экстренной медицинской помощи не проводят тестирование на COVID-19 никаким методом.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Вене с 4 по 13 декабря собираются бесплатно протестировать на COVID-19 около 1,2 млн человек. Каждый день в столице Австрии планируют тестировать по 150 тысяч человек.