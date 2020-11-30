На Донбассе мать избила фельдшера, требуя сделать ребенку тест на коронавирус

На Донбассе агрессивная мать избила фельдшера скорой помощи, разбила пульсометр и повредила сумку с медикаментами, нецензурной бранью требуя сделать ПЦР-тест на коронавирус ребенку.

Происшествие случилось в воскресенье, 29 ноября, в Славянске. Об этом сообщила пресс-служба Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в в Facebook.

"Шокирующим также является тот факт, что другие члены семьи безразлично за всем этим безобразием наблюдали. К счастью, с фельдшером все в порядке, по сравнению с тем, что могло произойти", – говорится в сообщении.

На место конфликта был вызван наряд полиции и составлен протокол. Однако неизвестно, какое наказание понесет нападавшая.

В пресс-службе напомнили, что бригады экстренной медицинской помощи не проводят тестирование на COVID-19 никаким методом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Вене с 4 по 13 декабря собираются бесплатно протестировать на COVID-19 около 1,2 млн человек. Каждый день в столице Австрии планируют тестировать по 150 тысяч человек.