На Азовском море нашествие медуз и блох, которые больно жалят. В чем причина и когда вода очистится

В этом году пляжи Азовского моря заполонили огромные медузы. А украинцы жалуются, что в воде их еще и кусают морские блохи. Ученый поясняет – основная причина в повышении температуры и загрязнении воды.

Подробнее о том, что происходит с нашими морями и реками, читайте в материале OBOZREVATEL.

Жалят и мешают купаться

Отдыхающие на Азовском море публикуют на своих страничках в Instagram фото и видео больших медуз, которые буквально заполонили прибрежное мелководье в Кирилловке и Бердянске. Люди жалуются, что медузы мешают купаться, а также опасаются, что они могут ужалить.

Обычно такое скопление медуз местные жители наблюдают тут в августе. Но в этом году медузы приплыли в конце июня.

Инженер Одесского филиала Института биологии южных морей Александр Куракин говорит, что такому явлению способствовал ветер с моря, который и прибил к берегу медуз. Этот вид еще называют корнеротами.

Такие медузы заполонили пляжи Про Бердянск

"Исчезнуть они могут тогда, когда ветер подует с берега. Потому что обилие медуз возле берега наблюдается тогда, когда ветер долго дул с моря. Надо отметить, что медузы-корнероты питаются планктоном. А планктон развивается из-за того, что мы слишком загрязняем наши моря. Мы, можно сказать, переудобряем их. Планктоны буквально вспыхивают на таком удобрении, это очень хорошая пища для медуз. Они начинают развиваться в огромном количестве", – поясняет ученый.

А вот совсем медузы могут исчезнуть осенью, с понижением температуры воды. Тогда количество планктона значительно уменьшится и медузы будут гибнуть, их волнам будет выносить на берег.

Медузы в Азовском море Instagram artem_printer2ok

Как правило, такие медузы не представляют опасности для здоровых людей. "Они опасны для тех, у кого есть аллергия. Для остальных – нет. От укуса медузы на коже появляется покраснение и зуд. Но через сутки все пройдет. Рекомендуется это место смазать уксусом или лимоном, потому что кислая среда нейтрализует яд и уменьшает жжение", – говорит Куракин.

Еще и морские блохи

Также отдыхающие на Азовском море рассказывают, что в воде появились морские блохи, которые кусают даже на глубине. Люди демонстрируют следы от укусов, которые похожи на небольшие воспаления на коже.

Рачки бокоплавы в длину достигают 5 мм MV

"Скорее всего, это рачки бокоплавы. Они также питаются планктоном. Обычно их видимо-невидимо в месте прибоя, там, где вода накатывается на песок. И поскольку море им постоянно приносит пищу в виде планктона, то конечно они быстро размножаются", – поясняет Куракин.

Пока все спокойно в Черном море. В прошлом году сеть поразили снимки с высоты в районе Одессы. Море сильно цвело.

"Да, в прошлом году одесские пляжи пострадали. Потому что неделю ветер дул с моря и буквально терзал этот одноклеточный фитопланктон. Он прибил их к берегу, и они не смывались. В этом году такого не было, хотя цветение моря в местах, где впадают реки, заметно уже из космоса. Видно, как река питает море нитратами, нитритами, фосфатами, словом, всеми удобрениями. Там море сразу вспыхивает цветущими микроводорослями", – рассказывает Куракин.

Но поскольку ветер пока не прижимает водоросли к берегу, вода в Черном море чистая.

Днепр стал более соленым

Из-за жары в этом году даже повысилась соленость воды в Днепре.

"В любой пресной воде есть соли кальция, и имеется ввиду, что повысилась их концентрация. Вероятно, из-за того, что происходит осушение, испарение воды с поверхности Днепра", – поясняет ученый.

По его словам, эта ситуация изменится с уменьшением температуры воздуха, либо с паводками. Когда количество стекающей воды в Днепр увеличится.

Такая ситуация должна волновать службы водоканалов. Ведь из-за повышения жесткости воды трубы изнутри будут быстрее покрываться налетом кальция.